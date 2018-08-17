"Говорив, що не боїться смерті": день народження Кузьми Скрябіна викликав ажіотаж у мережі

У п'ятницю, 17 серпня, українському музиканту, письменнику, лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку могло б виповнитися 50 років. День народження артиста викликав ажіотаж у соцмережах - колеги і фанати масово вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна.

Спогадами про музиканта, його цитатами, знімками та епізодами з інтерв'ю українці поділилися на особистих сторінках у Facebook та Twitter.

"Хтось в небо летить, а хтось залишається... Кузьма сьогодні мав би п‘ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч...", - написав на особистій сторінці у Twitter лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.Хтось в небо летить, а хтось залишається...Кузьма сьогодні мав би п‘ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч... #Кузьма50

- Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 17 серпня 2018 р

"Андрійку! З Днем народження! Такі як ти, коли ідуть на небо, назавжди залишаються між нами на землі...", — написала у Facebook співачка Руслана Лижичко.

Своєю скорботою поділилася і артистка Ірина Білик, з якою Кузьма записав хіт "Мовчати".

Також теплі слова на адресу померлого висловив музикант Dzidzio, якому Скрябін допоміг на початку його кар'єри.

"Це інтерв'ю із Кузьмою писала ще 2011-го. Деякі речі актуальні досі, але деякі вже змінилися. Наприклад те, як українці сприймають свою країну. Тішить, що ми виросли. А загалом, Кузьма не боявся смерті. Казав, що як закінчиться життя - так і закінчиться. Але жити хотів", - згадала журналістка Галина Остаповець

Дотепним архівним знімком поділився театральний критик Олег Вергеліс.

Шанувальники творчості Кузьми згадують улюблені пісні.

50 років Кузьмі Скрябіну сьогодні. Ця його пісня - поміж вічних у моєму плейлисті. https://t.co/UvC4RXI49z - Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 17 серпня 2018 р

• | Мало хто мене зрозуміє, але я напишу все одно:

Сьогодні тобі було б 50, ти назавжди залишишся в моєму серці, якби я міг відродити одну людину це був би ти, завдяки тобі і твоїм пісням я вірю в себе, заряджаюся позитивом, енергією і т.д.

Спасибі тобі, Андрію (Скрябін) | • pic.twitter.com/4WuUnFSMqg - • | inside ∅f me | ПоДаВлЕн | • (@Inside__us) 16 серпня 2018 р

Кузьма Скрябін. 17 серпня він би святкував ювілей - 50 років. Ми тебе пам'ятаємо.

Його цитата про сенс життя:

Міняйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете! pic.twitter.com/T2y0ioVyKF - Тата (@ Tanusha055) 17 серпня 2018 р

Мама співака, Ольга Кузьменко, поділилася спогадами про сина і розповіла про те, як він їй сниться.

"Я весь час думала про те, що ж сталося, хто винен у смерті мого сина. І ось сниться мені сон, що в нашому саду, біля прабабусі, чужі люди рвуть яблука, і рвуть їх зі злістю, прямо з листям, кидають їх у ящик так, що вони аж б'ються. Я виходжу з дому, а там Андрій сидить на лавці, як на коні. Я в нього запитую: а що ж сталося, хто винен? А він мені відповідає: "Мамо, я не винен", - сказала вона.

Нагадаємо, співак, музикант і письменник Кузьма Скрябін загинув у лютому 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді у Дніпропетровській області. Згідно з однією з версій, Кузьма не впорався з керуванням позашляховика, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу затяжного повороту і зіткнувся з вантажівкою.

Поховали Андрія Кузьменка 5 лютого на Брюховицькому цвинтарі поблизу Львова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, учасник гурту "Скрябін", гітарист Олексій Зволинський поділився найяскравішим спогадом про товариша.