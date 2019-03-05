Говорив про суїцид? ЗМІ знайшли неоднозначне інтерв'ю соліста The Prodigy

Після смерті вокаліста британського гурту The Prodigy Кіта Флінта в ЗМІ поширилася новина про те, що музикант нібито вже виявляв схильність до суїциду і заявляв про намір одного разу покінчити з собою.

Підкріплюють джерела цю інформацію цитатою з інтерв'ю музиканта журналу FHM за 2015 рік. OBOZREVATEL відшукав висловлювання Флінта, як виявилося, в ньому міститься зовсім інший зміст.

Фото: thesun.co.uk

У 2015 році Флінт дійсно згадував, що одного разу може вбити себе. При цьому музикант говорив про випадок немічності або важкої хвороби, про небажання ставати для когось тягарем.

"Я нічого не залишаю на потім. Все роблю тут і зараз. У мене завжди була така думка, що коли мені прийде кінець, я вб'ю себе сам. Богом клянуся, не про суїцид мова, це абсолютно позитивна річ. Як тільки я почну сра**ся в ліжко, ви в ту ж мить побачите мене перед автобусом", - розповідав він інтерв'юеру Метту Блейку.

Як стало відомо раніше, в своєму будинку в Ессексі Кіт Флінт дійсно наклав на себе руки, про це в Instagram повідомив його друг і колега, засновник The Prodigy Ліем Холлует. У Британських ЗМІ припустили, що причиною суїциду міг стати розрив Флінта з його дружиною і вимушений продаж улюбленого будинку їх родини в Британії.

Дивіться також на OBOZREVATEL, яким був останній концерт The Prodigy з Кітом Флінтом в Україні. Влітку 2017 року гурт став хедлайнером одного з найбільших фестивалів країни.

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