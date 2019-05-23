Гороскоп на 24 травня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: стережіться обману

Гороскоп на завтра, 24 травня 2019 року, по картах Таро рекомендує для всіх знаків Зодіаку запастися терпінням і чекати. Можливо, виникне нове знайомство, можливо, надійде приваблива пропозиція або несподіваний виграш. Одне відомо точно: п'ятниця стане днем сюрпризів. Якщо вони будуть не дуже привабливими – карти радять ставитися до цього терпляче, все зміниться на краще.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро для кожного знака Зодіаку.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

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Остерігайтеся людей, які можуть вас зрадити! Дізнайтеся, які знаки Зодіаку більш схильні до цього.

ОВЕН – Колесо Фортуни

Овни – люди з досить стійким і спокійним характером, і завдяки цьому вони часто можуть уникати різних негараздів. Адже не дарма кажуть: тихіше їдеш – далі будеш. Дотримуйтеся такого ж темпу, і тоді будете практично невразливі. Однак, все ж гороскоп на завтра попереджає: не варто цілком сподіватися на удачу. Потрібно ще щось робити.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Тельці 24 травня можуть потрапити в незручну ситуацію, так як їх вибуховий характер може привести найнесподіваніших наслідків. Зокрема, множинним конфліктів, які не тільки підкосять ваш душевний стан, а й негативно позначаться на репутації. Гороскоп на сьогодні радить вам вести себе спокійніше і тоді все буде на своїх місцях.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на п'ятницю 24 травня для Близнюків обіцяє закінчення періоду труднощів. Ймовірно, ви знайдете ключ до розгадки багатьох життєвих ребусів. Станеться це завдяки вдалому збігу обставин. Чи не прогавити момент, коли все пазли складуться в цілісну картину, інакше будете довго вибиратися з лабіринту, в який самі себе загнали.

РАК – Сімка Жезлів

Раки 24 травня проявлять занадто багато напору по відношенню до оточуючих. Це іноді відштовхує людей від вас. Постарайтеся бути трохи м'якше і потерпелівее. Можливо, саме зміна поведінки дозволить вам заслужити довіру корисних людей і не розчарувати близьких.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на п'ятницю для Львів приготував ряд випробувань, подолавши які ви зможете побачити більш важливу мету в житті. Ви ніколи не ставили перед собою захмарних планів, але, можливо, прийшов час помріяти? Замахнемося на те, про що раніше не подумали б. А раптом все вийде?

ДІВА – Шістка Мечів

Гороскоп на сьогодні пророкує: п'ятниця буде дуже "ледачим" днем. У вас геть зникне бажання робити що-небудь для кого-то другого, але доля настійно рекомендує не розслаблятися. Пам'ятайте, ви в цьому світі не одні, і планета навколо вас не крутиться. А зробите щось хороше для навколишнього – назад отримаєте сторицею.

ТЕРЕЗИ – Десятка Денаріїв

Ваги 24 травня буде вести себе легковажно і невизначено. Це вас несе з боку в бік, не знаючи що робити і як рухатися далі. Пора чіткіше накреслити собі план на майбутнє і прийматися за його виконання. Спробуйте дотримуватися тільки одного курсу.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце – світла карта, яка говорить про прийдешні зміни. Найімовірніше, вони на краще, проте вам доведеться постаратися, щоб вони втілилися в життя якнайшвидше. Останнім часом вам здається, що ставлення до вас – несправедливо. Може бути, це через вашу доброту поступливості. Гороскоп на завтра радить бути впевненіше.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Стрільцям гороскоп на сьогодні рекомендує не перестаратися зі своїм бажанням контролювати всіх і все. Ви, на жаль, не Цезар і не Наполеон, і роблячи одночасно десять справ, можете також наробити і масу помилок. Визначте, що для вас дійсно важливо і витрачайте сили тільки на рух по цьому напряму.

КОЗЕРІГ – Туз Денаріїв

Козероги 254 травня зіткнуться з нерозумінням оточення. Їм обіцяє наступ періоду відплати, при чому в усіх його проявах. Якщо раніше ви зробили добру справу – воно повернеться до вас у сто крат. Погане також прилетить назад. Так що думайте, які вчинки робите.

ВОДОЛІЙ – Шут

Водолії 24 травня мають усвідомити, чого ж ви хочете від свого життя. Ви часто звинувачуєте інших, коли у вас щось не виходить. Однак багато біди відбуваються тільки від того, що ви самі не розумієте своїх бажань. Як тільки визначитеся – відразу світ посвітлішає і все почне виходити. Успіхів!

РИБИ – Диявол

Диявол – негативний персонаж, що означає покарання. Чи стосується це до вас самим, або хтось інший поплатиться за все погане, що зробив вам – невідомо. Однак це дає вам привід згадати про всі промахи, які були допущені в минулому і виправити ситуацію.

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