Гороскоп на 11 червня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кому не пощастить

Гороскоп на завтра, 11 червня 2019 року за картами Таро пророкує нелегкий, але при цьому результативний день практично для всіх знаків Зодіаку. Багатьом доведеться вирішувати безліч питань, і це може помітно втомлювати. Однак не вішайте ніс – все робиться для вашого ж блага.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського ілюстратора Чіро Маркетті.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 11 червня будуть активно боротися зі своїми страхами, а також з обставинами, які відбуваються в їхньому житті. Гороскоп на вівторок пророкує Овнам день, наповнений спорами і суперечностями, проте при цьому ви зможете з усього цього винести масу корисного для себе. Для Овнів усі події стануть перевіркою, в результаті якої ви досягнете важливих висновків.

ТЕЛЕЦЬ – Маг

Гороскоп на завтра радить Тельцям ретельно тримати під контролем багато аспектів свого життя, але при цьому варто врахувати, що обставини будуть вам чинити опір. Можливо, за один день ви і не встигнете повністю використовувати подібні навички, але зможете довести і собі, й оточуючим, що варті багато чого.

БЛИЗНЮКИ – Трійка Кубків

Близнюки 11 червня нарешті зможуть відпочити: приємне проведення часу, багато спілкування з цінними людьми вам забезпечені. Можливо, сьогодні ви опинитеся в центрі уваги і будете справжнім героєм вечора. Гороскоп на сьогодні пророкує Близнюкам визнання і впевненість у своїх силах, які раптово впадуть на голову. Насолоджуйтесь цими дарами долі, але контролюйте те, що відбувається, щоб потім не стати посміховиськом.

РАК – Верховна Жриця

Ракам сьогодні відкриються деякі аспекти життя, про які інші навіть не здогадуються. Якесь п'яте чуття буде давати відповіді на всі питання. Причому, можливо, раніше ви шукали розгадки багато років. Сьогодні ж, як грім серед ясного неба, до вас прийде відчуття, що все було на поверхні. Гороскоп на вівторок не рекомендує займатися самокопанням.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Левів пророкує їм світлий і досить легкий день з точки зору навколишньої аури. У цей день ви будете радіти тому, що маєте, ви будете впевнені в завтрашньому дні і налаштовані оптимістично. Ви напрацювали собі позитивної енергетики на найближчий рік, тому можете дозволити собі нарешті розслабитися.

ДІВА – Трійка Жезлів

Діви наразі досягли піку своєї величі і повністю гармонійно відчувають себе в цьому стані. Це не означає, що час зупинитися назавжди, але перепочити – принципово необхідно. Гороскоп за картами Таро на вівторок радить обміркувати своє минуле, а також можна пофантазувати про майбутнє.

ТЕРЕЗИ – Двійка Мечів

Терезам загрожує наступ періоду пристрасті й емоційний сплеск. Ймовірно, що в ваше життя прийде нове любовне захоплення, яке затягне вас із головою. Не варто тримати в собі те, що так люто рветься назовні. Іншими словами, любовна пристрасть (та й взагалі будь-яка пристрасть) обов'язково повинна бути "виплеснути" з душі: в іншому випадку людина просто не зможе нормально жити і працювати.

СКОРПІОН – Сонце

Гороскоп на завтра твердить вам про виконання бажань і втілення задуманих планів у життя. Найімовірніше, ви отримаєте приємну новину, яка хоч і виб'є ненадовго вас зі звичної життєвої колії, але подарує воістину незабутні емоції та враження. Зокрема, вас чекає досягнення мети або матеріальний успіх, за яким послідують тріумф і публічна слава. Заслужені почесті не повинні закрутити вам голову – пам'ятайте про це і контролюйте свої емоції.

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Стрільці, ваш вівторок, як каже гороскоп, пройде легко і безтурботно. Навіть робота буде приносити задоволення, адже всі поставлені завдання будуть легко і без будь-яких перешкод вдаватися. Однак, при цьому є ризик злякати свою удачу, яка тільки-тільки долучилася на вашу сторону. Будьте обережні і не провокуйте жодних сварок – просто слухайте і чуйте інших.

КОЗЕРІГ – Вісімка Жезлів

Гороскоп для Козерогів на завтра готує їх до відчутних змін. Або звісток про такі зміни. Проблема, яка не вирішувалась протягом довгого часу, сьогодні вирішиться легко і просто. Все буде відбуватися швидко. Перед вами виникнуть нові перспективи, можливо, ви отримаєте цікаві пропозиції. Ретельно обмірковуйте їх, але при цьому не поспішайте відмовлятися.

ВОДОЛІЙ – Суд

Водолії 11 червня зможуть нарешті продовжити робити те, що їм подобається, але раніше обставини забороняли це робити. Раптово новий розвиток може отримати проект, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, коротше кажучи станеться щось таке, що дасть старт новому витку вашому житті. Крім того, сьогодні ви зможете пробачити тих, на кого тримали образу.

РИБИ – Зірка

Рибам гороскоп пророкує суттєве оновлення всіх обставин, які оточували їх останнім часом. Ймовірно, щось нове увірветься в долю, подарувавши їй абсолютно нові фарби, хоч і позбавить вас колишнього спокою. Якщо не боїтеся майбутніх змін – тоді гороскоп на сьогодні радить вам ризикувати і насолоджуватися власним успіхом.

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