Горілка, пластівці і три види молока: із чим у Києві зустрінуть гурт Stone Sour

Американські металісти Stone Sour, перший гурт одного з топових металхедів США і вокаліста Slipknot Корі Тейлора, вперше виступить в Україні. Концерт пройде 18 листопада у рамках туру на підтримку останньої платівки "Hydrograd" (2017) в київському клубі Stereo Plaza.

Напередодні концерту організатори розкрили подробиці побутового і технічного райдерів гурту, у списки яких увійшли унікальні інструменти і не менш цікаві переваги щодо харчування за лаштунками.

Згідно з інформацією, готуються до свого першого українського виступу музиканти грунтовно — одних тільки гітар до Києва привезуть не менше 15 штук. Серед них: класична V-образна ретро гітара 1977 року, декілька акустичних інструментів, унікальна кастомізована бас-гітара, й та, яка зацікавить справжніх поціновувачів музичних інструментів — GIBSON SG 1999 року випуску.

Роковий настрій музикантам повинна буде забезпечити якісна "заправка" перед концертом. У побутовому райдері гурту налічується 48 банок пива, 6 пляшок яблучного сидру, велика пляшка шведської горілки й енергетичні напої без цукру. Серед закусок участники Stone Sour надають перевагу бананам, овочевій нарізці, в'яленій яловичині, горіхам, родзинкам і медовим кукурудзяним пластівцям. При цьому завершують список вимог три види молока — мигдальне, кокосове і натуральне коров'яче.

Серед обов'язкових продуктів, які повинні бути в гримерці Корі Тейлора і команди — декілька видів чаю, мед, лимон і ручна соковижималка. Як зазначили організатори, набір підтверджує той факт, що фронтмен Stone Sour Корі Тейлор серйозно піклується про голосові зв'язки.

Крім умов, прописаних музикантами у райдерах, організатори також розкрили сет-лист, який прозвучить 18 листопада у Києві.

Сет-лист майбутнього шоу:

Taipei Person/Allah Tea

Do Me a Favor

Knievel Has Landed

Whiplash Pants

Absolute Zero

Bother

Tired

Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

30/30-150

Get Inside

Reborn

Song #3

Through Glass

На біс:

Made of Scars

Fabuless

Гурт Stone Sour утворився 1992-го, проте проіснував лише декілька років. Проект був заморожений, і лише у 2000-му, разом зі зростаючою популярністю Slipknot, засновники гурту Корі Тейлор і барабанщик Джоель Екман (сьогодні вже колишній учасник Stone Sour) повернули свій перший колектив до життя.

На сьогодні дискографія Stone Sour нараховує шість студійних альбомів. Перші дві платівки — однойменна "Stone Sour" і "Come What (ever) May" — свого часу отримали статуси золотого і платинового у США, у Великобританії обидва диски стали золотими. Саме у трек-листи цих альбомів й увійшли хіти гурту на кшталт "Bother" та "Through Glass", без яких сьогодні не обходяться його концерти.

