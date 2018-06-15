"Гордість Севастополя": російські зірки навідалися до Криму з гучним концертом

Ряд російських виконавців в четвер, 14 червня, відвідали анексований Севастополь з концертом, яким відсвяткували День міста.

Згідно афіші, опублікованій в мережі, на півострові співали гурти "Дискотека Аварія", "Любе", співачки Діана Гурцкая, Амалія Гогешвілі та інші.

Як зазначалося раніше в росЗМІ, концерт "Гордість Севастополя" - подарунок російської влади до 235-ї річниці від дня заснування міста. Захід запланували на площі Нахімова, де пізніше відбувся і святковий салют.

Користувачі соцмереж задалися питанням, чи всі учасники концерту внесені до бази СБУ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, одіозну російську співачку Чичеріну заблокували в Facebook через любов до "ДНР".