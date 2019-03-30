Головну таємницю розкрито! На "Холостяк-9" розгорівся гучний скандал

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" учасниці дізналися про найголовнішу таємницю – порушення правил Микитою Добриніним.

Дівчата з'ясували, що головний герой подарував Олі телефон і підтримував з нею таємний зв'язок, через що на проекті стався гучний скандал. OBOZREVATEL розповість подробиці.

Учасниця Даша підловив суперницю, коли та спілкувалася з Микитою. Вона відкрито сказала про те, що чула про наявність телефону в однієї з учасниць, коли дівчата засідали в загальній кімнаті.

Перш за все, всі подумали, що причетною може бути Оля або Елізабет, хоча друга так округлила очі, що всі сумніви довелося відкинути. А Ольга всіляко намагалася приховати таємний зв'язок з Добриніним, але старанно відводила від усіх погляд. Це і стало останньою краплею для інших дівчат.

"Було б вам приємно, якби у однієї з учасниць був телефон, і вона нам всім брехала", – запитала Даша, розповівши, що чула на балконі, як дзвонить Viber.

Оля вирішила всіляко заперечувати свою причетність, щоб не видавати Микиту. Традиційно в пориві почуттів вона вибігла з кімнати. Решта вирішили піти за Ольгою до вбиральні, де та почала ридати.

"Ідіть всі звідси. Я не ідіотка, нічого не розповідатиму", – в істериці кричала Оля на дівчат, коли ті відкрили двері в туалет.

Заспокоївшись, вона повернулася в загальний зал, куди прибув ведучий Григорій Решетник з трояндою від Микити. Це шокувало інших суперниць, адже Добринін таким чином заохотив ту, з якою підтримував прихований зв'язок і порушував правила.

Після такого подарунку Микита вирішив зателефонувати Олі та дізнатися, як вона його сприйняла. Дівчина вилила на нього всю правду зі сльозами про те, що інші про все дізналися. Головному герою довелося прийняти важливе рішення і викорінити цей конфлікт раз і назавжди, адже він заважав розвитку відносин з іншими дівчатами.

На церемонії вручення троянд він викликав Олю, не дивлячись на те, що та вже мала квітку відмінності. Він запитав, чи принесла учасниця з собою телефон.

"Я попрошу повернути телефон. На нашій першій зустрічі ти попросила особливе відношення до себе. Вся ця історія і шанси, які були, перетворилися на фарс. Ця історія стала складною для всіх. Я пропоную закінчити її", – жорстко сказав Микита, зажадавши телефон назад.

Він дав Олі ще один шанс пізнати один одного ближче, але вже без забороненого спілкування по телефону і таємниць від інших дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвертому випуску Добринін подарував троянди відразу трьом учасницям ще до кінця випуску. Ними виявилися Марина, Софія і Оля.

Проект покинули Аня і Настя, з якими Микита так і не зміг знайти спільну мову.

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