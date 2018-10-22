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''Головне — безпека'': спливло знакове фото з акторами ''Дизель Шоу''

9.1тЧитати матеріал російською

Зірка відомого гумористичного проекту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який постраждав у смертельному ДТП під Києвом, ще в середині літа опублікував знакову фотографію.

На знімку, оприлюдненому 14 липня в Instagram, відображені троє акторів "Дизель Шоу" — Єгор Крутоголов, загибла в аварії Марина Поплавська та Вікторія Булітко.

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Цікаво, що Булітко і Крутоголов були на знімку в білих будівельних касках і жовтих захисних окулярах, на відміну від Поплавської.

Фотографію актор підписав фразою "Головне — безпека".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в понеділок, 22 жовтня в житомирському Театрі імені Кочерги відбулася церемонія прощання з актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською.

Особа
Марина Поплавська
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ДТПДизель Шоу
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