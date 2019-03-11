Голосування: обираємо “Народний хіт” премії “Золота Жар-птиця”

Легендарна українська музична премія "Золота Жар-птиця" вже 18 квітня назве переможців! Лідерів в десяти номінаціях вибере фахове експертне журі, в складі якого – радіо- і телепродюсери і відомі персони українського шоу-бізнесу. Однак особливу увагу прикуто до номінації "Народний хіт"! Її результати залежать не від рішення журі, а виключно від вашого голосування! Саме ви вирішуєте, хто отримає нагороду! Тому поспішайте!

ПРЕТЕНДЕНТИ НА ЗВАННЯ “НАРОДНИЙ ХІТ “:

Номінація налічує п'ять артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з 1 березня 2018 го по 1 березня 2019 включно. Здобуде чи перемогу неперевершений тандем Потапа і Олега Винника? Можливо, статуетка дістанеться представниці прекрасної статі? NK або Оля Цибульська? Ірина Федишин або Андріана?

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна". Крім вручення заповітних статуеток, глядачів чекає і гала-концерт; ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, "беz обмеження", TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов та інші. Спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль.

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