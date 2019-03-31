"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, а також була подругою побіжного президента Януковича, обурила користувачів мережі знімком з виборчої дільниці.

Так, артистка висловилася про вибори, перший тур яких стартував у неділю, 31 березня. Фото, які підтверджують, що Повалій проголосувала на виборах, артистка опублікувала в Instagram.

"Віддала свій голос за мирну і процвітаючу Україну, за багатий і щасливий народ!" – написала артистка.

Повалій на виборах Instagram @tpovaliyofficial

Її висловлювання обурило багатьох користувачів мережі, які грубо порадили Повалій "голосувати в Росії", так як вона багато часу проводить саме там і підтримує політику Кремля.

"До сих пір громадянка України? Що ти тут робиш? Голосуй в Росії!" – написали коментатори.

Нагадаємо, що Повалій дуже любив екс-президент України Віктор Янукович, який бачив в кожній її пісні чаруючий ліризм. З 2012 по 2014 роки вона була народним депутатом України від Партії регіонів. Також Повалій була радником Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Валерія розповіла, що віддала б свій голос за Володимира Зеленського. У зв'язку з цим розгорівся скандал під її постом в соцмережі. У результаті їй довелося видалити текст, після чого вона заявила, що "світ зійшов з розуму".

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