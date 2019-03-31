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"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

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Народна артистка України Таїсія Повалій, яка періодично живе і працює в Росії, а також була подругою побіжного президента Януковича, обурила користувачів мережі знімком з виборчої дільниці.

Так, артистка висловилася про вибори, перший тур яких стартував у неділю, 31 березня. Фото, які підтверджують, що Повалій проголосувала на виборах, артистка опублікувала в Instagram.

"Віддала свій голос за мирну і процвітаючу Україну, за багатий і щасливий народ!" – написала артистка.

Повалій на виборах

Повалій на виборах

Instagram @tpovaliyofficial

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Її висловлювання обурило багатьох користувачів мережі, які грубо порадили Повалій "голосувати в Росії", так як вона багато часу проводить саме там і підтримує політику Кремля.

"До сих пір громадянка України? Що ти тут робиш? Голосуй в Росії!" – написали коментатори.

"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

"Голосуй в Росії!" Повалій викликала обурення в мережі висловлюванням про вибори

Нагадаємо, що Повалій дуже любив екс-президент України Віктор Янукович, який бачив в кожній її пісні чаруючий ліризм. З 2012 по 2014 роки вона була народним депутатом України від Партії регіонів. Також Повалій була радником Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Валерія розповіла, що віддала б свій голос за Володимира Зеленського. У зв'язку з цим розгорівся скандал під її постом в соцмережі. У результаті їй довелося видалити текст, після чого вона заявила, що "світ зійшов з розуму".

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Особа
Таїсія Повалій
Тег
Выборы 2019
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Gapienko Sergey
Gapienko Sergey
К сожалению, Повалий у тупых куриц не спросила, где ей жить, голосовать и куда ездить. Курицы обидчиво закудахтали.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Мандавошка гнусная - прыгает из страны в страну - как блоха
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
праститутка
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