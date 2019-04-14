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''Голос країни-9'': всі подробиці півфіналу

1.2тЧитати матеріал російською

Вже сьогодні, 14 квітня, в ефірі телеканалу "1+1" пройде півфінал дев'ятого сезону вокального шоу "Голос країни". За його результатами глядачі визначать ім'я тих, хто вже за тиждень побореться за перемогу на проекті.

Згідно з інформацією каналу, на шанувальників шоу чекають нові яскраві постановки учасників і низка потужних виступів. Один з номерів цього вечора вокалісти представлять зі своїми наставниками. Також на сцені проекту очікуються гості з числа тих, кого звуть сьогодні "вершками вітчизняного шоу-бізнесу".

''Голос країни-9'': всі подробиці півфіналу

У попередніх випусках деякі учасники "Голосу країни-9" вже встигли розповісти, чим вони будуть дивувати глядачів у півфіналі. Так, нещодавно Девід Аксельрод розповів, що виконає знайому всім українську пісню маестро Миколи Мозгового. Яку саме композицію обрав вокаліст - стане відомо вже під час ефіру.

А от Оксана Муха, учасниця з команди Дана Балана, має намір дивувати глядачів піснею виконавиці Квітки Цісик. "Вона живе на вустах у кожного українця і її можна вважати одним з артефактів, який асоціюється з нами", - прокоментувала вибір пісні Оксана.

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Головним сюрпризом півфіналу стане виступ на сцені проекту зірок українського шоубізу: свої хіти сьогодні представлять зірка соцмереж ALYONA ALYONA, популярний гурт "Время и Стекло", TAYANNA і учасниця третього сезону "Голосу країни" Христина Соловій.

Очікується сьогодні й виступ члена журі Дана Балана з хітом "Hold On Love".

''Голос країни-9'': всі подробиці півфіналу

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9 випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

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Читайте всі новини по темі "голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
голос країни
Особи
Час минувALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
телеканал 1 + 1Голос країни-9шоу
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