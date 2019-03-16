''Голос країни-9'': останні вокальні бої та головні події 10 випуску

Вже цієї неділі, 17 березня, на каналі "1+1" вийде 9 випуск вокального шоу "Голос країни-9". У цей вечір відбудеться вирішальна битва поточного сезону, яка, як запевняють автори, здивує глядачів неймовірними виступами народних талантів.

Минулої неділі на першому етапі вокальних боїв пройшли найсильніші, тому тренери Тіна Кароль, Потап, MONATIK і Дан Балан будуть змушені приймати нелегкі рішення.

Наскільки відомо, на цю неділю тренери підготували нові яскраві кавери, щоб учасники змогли продемонструвати свої здібності найкращим чином. У цьому випуску MONATIK не зможе стримати свої емоції, а співачка Тіна Кароль розповість, за кого вона відправить свої СМС в ході фіналу.

Головними зірками 9 випуску стануть оновлений артист Девід Аксельрод з вокалісткою з Риги Яною Клявін, YouTube-рекордсменка Катерина Бєгу з киянином Олександром Тесленко, комп'ютерник, який хоче пов'язати своє життя з музикою, Олександр Мороз із самородком з Крутоярівки Магдаленою Паскар та інші.

Хто покине випуск, а хто пройде в етап "нокаутів" - читайте вже незабаром на OBOZREVATEL.

Як повідомлялося раніше, продюсер Потап і молдавський співак Дан Балан, судді вокального проекту "Голос країни-9", серйозно посварилися в ході 8 випуску, який пройшов на "1+1" 10 березня.

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