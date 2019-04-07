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"Голос країни-9": названі учасники півфіналу

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У неділю, 7 квітня о 21:00 на каналі 1+1, відбувся перший прямий ефір Голосу країни-9. На сцену вийшли найсильніші учасники сезону з команд зіркових тренерів Тіни Кароль, Потапа, MONATIKа і Dan Balan.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто пройшов до півфіналу вокального конкурсу.

"Голос країни-9": названі учасники півфіналу
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Під керівництвом зіркового тренера Тіни Кароль в півфінал проходять Андрій Хайат і Девід Аксерольд.

Потап для півфіналу вибрав Карину Арсентьеву, а глядачі підтримали Вікторію Ягич.

Разом з Монатіком в шоу продовжують участь Вікторія Олійник та Андрій Карпов.

Дан Балан продовжує участь в шоу разом з Оксаною Мухою і Рафі Хейтамом.

Хто судді на "Голос країни-2019":

  • Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішне багаторічне співробітництво зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и Стекло", а зараз займається кар'єрою учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

  • Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в групі "O-Zone", потім почав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдавським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

  • Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". З тих пір вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

  • MONATIK (Дмитро Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" і "Х-Фактор". За останні кілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

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