"Голос країни-9": хто пройшов в прямі ефіри

У неділю, 24 березня в 21:00, на каналі 1+1 відбувся 10 випуск вокального шоу "Голос країни". На цей раз учасники боролися за місця в прямих ефірах в так званих нокаутах.

OBOZREVATEL простежив за шоу і пропонує читачеві дізнатися, хто пройшов в прямі ефіри.

Так, в команду до Монатіка потрапили:

Аліна Підлужна

Вікторія Олійник

Влад і Роман Таранцови

Андрій Карпов

У прямі ефіри в команді Потапа пройшли:

Карина Арсентьєва

Арсеній Журавель

Богдана Ренк

Вікторія Ягич

Ще більше всього цікавого можна побачити щонеділі, на телеканалі "1+1", о 21:00.

"Голос країни" — популярне талант-шоу, яке виходить в Україні з 2011 року. Формат був винайдений у Нідерландах і швидко розійшовся по світу. Особливістю проекту є те, що судді не бачать претендентів на участь до того, як повернуться до них. Кожен із суддів набирає собі команду, орієнтуючись тільки на вокальні дані.

Хто судді на "Голос країни-2019"

Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішну багаторічну співпрацю зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и стекло", а зараз приділяє увагу кар'єрі учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в гурті "O-Zone", потім розвивав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдовським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". Відтоді вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

MONATIK (Діма Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" та "Х-Фактор". За останні декілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!