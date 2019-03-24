"Голос країни-9": дивитися онлайн 10 випуск шоу

У неділю, 24 березня о 21:00, на каналі 1+1 відбудеться 10 випуск вокального шоу. Після запеклих вокальних боїв учасники команд зіркових тренерів зійдуться в так званих нокаутах і поборються за місця в прямих ефірах.

Нагадаємо, що в тренерський склад "Голосу країни-9" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. Ведучими традиційно є Юрій Горбунов та Катерина Осадча. OBOZREVATEL простежить за подіями на проекті.

1+1

Ще більше всього цікавого можна побачити щонеділі, на телеканалі "1+1", о 21:00.

"Голос країни" — популярне талант-шоу, яке виходить в Україні з 2011 року. Формат був винайдений у Нідерландах і швидко розійшовся по світу. Особливістю проекту є те, що судді не бачать претендентів на участь до того, як повернуться до них. Кожен із суддів набирає собі команду, орієнтуючись тільки на вокальні дані.

Хто судді на "Голос країни-2019"

Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішну багаторічну співпрацю зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и стекло", а зараз приділяє увагу кар'єрі учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в гурті "O-Zone", потім розвивав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдовським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". Відтоді вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

MONATIK (Діма Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" та "Х-Фактор". За останні декілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

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