"Голос країни-8": як пройшли перші "бої" на проекті

У неділю, 18 березня, на телеканалі "1+1" стартував новий етап проекту "Голос країни-8" - "вокальні бої".

У рамках випуску тренери Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль сформували зі своїх учасників дуети для виступу на сцені. Переможцем з "баттла" виходить тільки один учасник, іншого вокаліста наставники могли "вкрасти". "Обозреватель" пропонує дізнатися, як пройшли перші "бої" на проекті.

Першими за право взяти участь у прямих ефірах поборолися учасники команди Тіни Кароль квартет "Акорд" та Олена Карась, які виконали пісню "Над морем" Володимира Івасюка. В "баттлі" перемогла Олена Карась, однак квартет "вкрала" до себе в команду Джамала.

Потім на рингу з'явилися підопічні Сергія Бабкіна - Дмитро Самко та Зіновій Карач, які виконали пісню "Way Down We Go" Kaleo. Переможцем став Дмитро Самко, однак Зіновія забрав до себе в команду Потап.

Потім у боротьбу за участь в прямих ефірах вступили учасники команди Джамали козак Сіромаха та тріо "Girls in jazz". Вони виконали пісню "Країна мрій" Воплі Відоплясова. Перемогу здобув козак Сіромаха.

Після них у "вокальних боях" взяли участь юні співачки з команди Потапа - Віолетта Литвиненко та Марина Кіладзе з піснею "No Roots" Alice Merton. Переможницею стала Віолетта, однак Марину "вкрала" до себе Тіна Кароль.

Наступними на ринг вийшли підопічні Сергія Бабкіна - Олена Луценко і Ольга Борин, які виконали пісню "When We're High" LP. Переможницею стала Олена, проте Ольгу "вкрав" Потап. Таким чином, вона зайняла місце Зіновія Карача.

Потім на рингу з'явилися підопічні Джамали - Клеулія Даніель і Олексій Левкович, які виконали пісню "Too Good At Goodbyes" Sam Smith. Переможцем "баттлу" став Олексій, проте Клеулію "вкрав" Сергій Бабкін.

Ще одні учасники команди Джамали - Арсен Вітрецький і Меріем Герасименко виконали пісню "Take Me To Church" Hozier. До наступного етапу пройшов Арсен.

Далі за участь в проекті поборолися підопічні Потапа Владислав Мпангу та Роман Пясецький, які виконали пісню "О мамо" групи "Сальто Назад". До наступного етапу пройшов Роман.

Після них участь в "боях" взяли підопічні Тіни Кароль Василь Демчук і Дмитро Стоян, які виконали пісню "24K Magic" Bruno Mars. У команді Кароль залишився Василь, однак Дмитра "вкрав" Сергій Бабкін. Таким чином, Стоян зайняв місце Клеулії.

Після них на рингу з'явилися підопічні Сергія Бабкіна Марія Хурсенко та Еріка-Енн Джейнс виконали пісню "Прірва" The Hardkiss. В "бою" перемогла Марія.

Далі за участь у прямих ефірах боролися учасники команди Потапа Микола Серезітінов і Анастасія Сирцова з піснею "Де би я" Сергія Бабкіна. Переможцем став Микола.

Після них на рингу з'явилися підопічні Сергія Бабкіна Давид Стеблюк і Анастасія Мацуцька, які виконали пісню "Не Моя" KOZAK SYSTEM. Переможницею "битви" стала Анастасія.

Потім в "боях" взяли участь підопічні Тіни Кароль тріо "Nude voices", учасником якого є син Таїсії Повалій Денис, і Єлизавета Байрак з піснею "Work-New rules-Vidlik" Rihanna, Duo Lipa, Onuka. Тіна Кароль віддала перевагу продовженню роботу з тріо "Nude voices", проте Єлизавету "вкрав" Потап. Таким чином, дівчина зайняла місце Ольги Борин.

Наступними на ринг вийшли підопічні Джамали Данило Карачевський і Ксенія Брідж, які виконали пісню "Love Yourself" Justin Bieber. Боротьбу за перемогу в проекті продовжить Ксенія.

Потім на ринг вийшли учасниці команди Тіни Кароль Мері Надемо і Надія Боднарук з піснею "Alive" Sia. Перемогу в "баттле" отримала Мері.

Завершили ефір підопічні Потапа - Зіанджа і Олексій Баклан з піснею "Summertime Sadness" Lana Del Rey. Потап віддав перевагу Зіанджі, однак Олексія "вкрала" до себе в команду Тіна Кароль.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Зіанджа розповіла, кому присвятила виступ на "боях" .