Останні прослуховування на "Голос. Діти-5": всі подробиці

У неділю, 16 червня, відбувся четвертий ефір вокального проекту "Голос. Діти". Трансляція шоу велася на телеканалі "1+1".

У четвертому випуску продовжився етап сліпих прослуховувань, в якому судді, не бачачи конкурсантів, відбирали найталановитіших і голосистих в свої команди. OBOZREVATEL стежив за подіями на вокальному проекті (відео дивіться нижче).

Судді Голос. діти 1 + 1

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці : гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо). Дізнатися, хто пройшов до наступного етапу, ви зможете в кінці матеріалу.

На цьому тижні закінчився етап сліпих прослуховувань. Першим з вибором визначилися Дорофєєва та Позитив. Наступною була Джамала, а найдовше вибирав Дзідзьо.

Першою на сцену вийшла 12-річна Ліза Андрейко з Києва. У дівчинки складна життєва ситуація: після розлучення, батько перестав з нею спілкуватися. Дівчинка дуже хоче стати знаменитою, щоб звернути на себе його увагу. Їй вдалося пройти в проект до Дорофєєвої і Позітіва.

Хлопчик з Вірменії Вардан Маргарян виконав хіт Stevie Wonder - Faith. Зіркові тренери сказали, що були б раді взяти його, але аж надто мало місць залишилося. Йому порадили повернутися через рік.

Наступною вийшла Вероніка Зуб'юк з піснею Крістіни Соловій - Fortepiano. Судді відзначили її талант і дуже попросили повернутися через рік. Але далі вона не пройшла.

10-річна Надія Довбуш для сліпих прослуховувань вибрала запальну танцювальну пісню David Guetta. Їй вдалося повернути всіх тренерів. Вона вибрала Джамалу.

14-річній Аліні Валуйськ не вдалося вразити суддів свої виступом.

Анастасія Паламар з Енергодара (Запорізька область) дуже мріє стати відомою співачкою. Але на цей раз їй не вдалося повернути жодне з крісел.

Наступна учасниця, 12-річна Анна Владова збиралася розчулити суддів до сліз. Це їй не вдалося, але зате одне крісло вона повернула. Анна потрапила до Джамали. Після цього у суддів залишилося тільки два місця. І обидва у Дзідзьо.

Інша учасниця Катерина Левіна заспівала пісню Джамали - "Крила", але не зуміла вразити суддів.

Наступним на сцену вийшов 12-річний артист Саша Балабанов, який вирішив блиснути з хітом Майкла Джексона - Earth song. Дзідзьо пояснив, що він би з радістю його взяв, але він повинен почути щось особливе.

Наступний учасник, Ярослав Рогальський, достукався до серця зіркового тренера. Йому ні разу не вдавалося пройти попередній відбір і вийти на сцену проекту, але не дивлячись на невдачі, він не здався і прийшов ще раз. Тепер Ярослав в проекті у Дзідзьо.

Юна співачка Юлія Івасів - фанатка загиблого співака Кузьми Скрябіна. Вона вийшла з піснею "Спи собі сама". Втім, пройти далі їй не вдалося. Сам Дзідзьо розповів, як колись вперше побачився з Кузьмою, будучи ще зовсім маленьким.

За словами співака, без Кузьми його б могло не бути в кріслі судді "Голос", оскільки той йому дуже допоміг на зорі кар'єри.

Далі на сцену вокального шоу вийшла Катерина Балицька. Дівчина заспівала хіт групи Queen - Somebody to love. Їй вдалося вразити і глядачів, і тренерів, але Дзідзьо зізнався, що чекає іншого юного виконавця. Він чекав когось особливого.

Такою стала 8-річна Софія Ярова, яка виконала українську народну пісню. Дзідзьо ледь не розплакався і натиснув на кнопку в останній момент. Таким чином весь склад учасників виявився сформований.

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1 + 1".

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти" стартував в Україні 26 травня. Про те, як пройшов перший випуск, ви можете почитати за цим посиланням. Подробиці другого випуску від 2 червня читайте тут. А про 3 випуску можна дізнатися тут.

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