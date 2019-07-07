"Голос. Діти-5": хто переможе в суперфіналі. Дивитися онлайн

У неділю, 7 липня відбудеться суперфінал вокального проекту "Голос. Діти-5", за результатами якого буде названий переможець проекту.

Трансляція стартує о 21:00 на телеканалі 1+1. Переможець буде визначений за допомогою глядацького голосування (дзвінки і sms). OBOZREVATEL буде стежити за подіями.

Юні фіналісти п'ятого сезону вразять не тільки сильними, дорослими голосами, а й своїми неймовірними історіями. Фіналістами шоу стали шестеро співаків (по два з команди кожного тренера).

Судді шоу "Голос. Діти" 1 + 1

За перемогу в шоу позмагаються: Ярослав Карпук і Вероніка Морська (команда Дзідзьо), Варя Кошова і Микита Ачкасов (команда Джамали), Олександр Зазарашвілі і Каміла Столаба (команда групи "Время и Стекло").

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці : гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо).

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1+1".

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналісти проекту "Голос. Діти" раніше змагалися в етапі "нокаути". Блискучі виступи дозволили їм вийти в фінал. Всі подробиці читайте за посиланням.

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