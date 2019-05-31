"Голос. Діти-5": що буде в другому випуску шоу

У неділю, 2 червня, пройде другий випуск вокального проекту "Голос. Діти". Так, його будуть транслювати на телеканалі "1+1".

Зазначимо, що в другому ефірі продовжиться етап сліпих прослуховувань, в якому судді, не бачачи конкурсантів, відбиратимуть найбільш талановитіших і голосистих у свої команди. OBOZREVATEL буде стежити за подіями.

На головну вокальну сцену країни вийде десятирічний Єгор Уманець із Одеси. Він прийшов на "Голос", щоб довести своєму батькові-лікарю, що здатен досягти справжнього успіху в співі. Для сліпих прослуховувань хлопець обрав пісню Джамали "Шлях додому".

Також свої сили на проекті випробує семирічна Вероніка Морська. На рахунку маленької вокалістки — тільки перемоги в різних конкурсах, і на сцені "Голосу" дівчинка мріє підкорити нову музичну вершину. Для сліпих прослуховувань Вероніка обрала пісню Ілларії "Сила".

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом), Джамала і Dzidzio (Дзідзьо).

Фото: instagram/golos.dity

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня, в Україні стартував п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти". Про те, як пройшов перший випуск, ви можете почитати тут.

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