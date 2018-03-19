Голий Олексій Панін із коханкою викликав обурення в Instagram

Відомий своїми скандальними витівками російський актор Олексій Панін у черговий раз викликав обурення користувачів соцмережі Instagram, виклавши на особистій сторінці не просто оголене фото, а вельми відвертий знімок з коханкою, на якому пара зображена в душі.

Олексій Панін Фото: nsn.fm

Артист з невідомою жінкою зробив селфі, прикривши однією рукою її пахову зону, в свою чергу, коханка Паніна прикрила груди.

Знімок пробув у мережі всього кілька годин, однак крім двох з гаком тисяч лайків встиг зібрати десятки обурених коментарів. Паніну нагадали, що він живе з дочкою-підлітком, витівку актора назвали абсолютно несмішною. Деякі фоловери обмежилися образливими словами.

Наразі знімок видалений зі сторінки актора. Чи то сам Панін вирішив прибрати його, чи адміністратори соцмережі відреагували на відверте фото, невідомо.

Подібного роду матеріали Олексій Панін викладає у соцмережу не вперше. Раніше актор неодноразово публікував на своїй сторінці оголені фотографії з узбережжя окупованого росією Криму.

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