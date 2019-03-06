Гола Нікітюк влаштувала гарячі танці з MARUV у ванній: пікантне відео

Популярна телеведуча Леся Нікітюк влаштувала спекотні танці без одягу зі скандальною співачкою, переможницею українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV.

Так, дівчата зняли декілька коротких роликів у ванній кімнаті. На кадрах вони танцюють під хіт Siren Song, із яким MARUV повинна була відправитися на Євробачення до того, як відмовилася від участі в конкурсі. Відео опубліковані в "історіях" Instagram-аккаунта Лесі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Пікантності роликам додало те, що обидві зірки позували з мокрим волоссям і майже оголеними, обмотані лише банними рушниками.

MARUV і Леся Нікітюк танцюють у ванній Скріншот з відео (Instastories)

MARUV і Леся Нікітюк танцюють у ванній Скріншот з відео (Instastories)

MARUV і Леся Нікітюк танцюють у ванній Скріншот з відео (Instastories)

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу навколо MARUV і Громадського телерадіомовника Україна відмовилася брати участь у конкурсі "Євробачення" в 2019 році.

Місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняв досить неординарний гурт Hatari, який представить на конкурсі Ісландію. Як пожартували користувачі мережі, враження від номеру Hatari таке, ніби MARUV і рокери Rammstein об'єднали свої зусилля. Музиканти вийшли на сцену в латексних костюмах із шипами і елементами БДСМ.

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