Гола і з дитиною: Лобода оскандалилася новою фотосесією для чоловічого глянцю

Скандальна українська співачка, яка фактично залишила країну і проживає в Росії, знялася в спірній фотосесії для чоловічого глянцю GQ разом зі своєю двомісячною донькою Тільдою.

Відзначимо, вперше обкладинку чоловічого глянцевого журналу GQ прикрасила знаменитість з маленькою дитиною. При цьому Лобода постала перед камерами в дуже спокусливих образах, демонструючи свою відмінну фігуру. Знімки опубліковані на сайті видання.

Фотографія Лободи з донькою прикрасить вересневий номер журналу. Разом зі співачкою на обкладинку потрапила і маленька Тільда, щоправда, вона лежить в колясці. Побачити дитину можна всередині журналу, де буде опубліковано велике інтерв'ю Лободи.

Публікація від SUPER (@ super.ru) 14 Авг 2018 о 9:31 PDT

Шанувальники співачки в соціальних мережах почали активно коментувати знімок, різко засудивши артистку за такий сміливий крок. Вони назвали Світлану "еталоном вульгарності", а також додали, що не так повинна виглядати мати, а в чоловічому журналі немає місця знімкам з дітьми.

Світлана Лобода з донькою GQ

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тіля Ліндеманна використовують "для відводу очей".