Годиться в батьки: Віторган ошелешив новим романом після розлучення з Собчак

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер і актор Максим Віторган закрутив новий роман після розлучення з журналісткою.
Так, обраницею Віторгана стала молода актриса Ніно Нінідзе, яка молодша за Максима майже на 20 років. Їх спільні знімки поширив Telegram-канал "Только никому".
"Недовго Максим Віторган ходив в завидних женихах... На виставі "Нод" в Москві Віторган був помічений з новою молодою пасією. Голубки дуже мило трималися за ручки", – написали на каналі.
Віторган, Собчак, Нінідзе
Також повідомляється, що 46-річний Віторган і 27-річна Нінідзе зустрічаються близько трьох місяців, але ретельно приховували своїх відносини. Ймовірно, ініціатором таємничості був сам Віторган, так як не хотів продовження галасу, як це було в період їх розриву з Ксенією.
Віторган і Нінідзе
Telegram-канал "Только никому"
Відзначимо, Нінідзе раніше була одружена з актором і режисером Кирилом Плетньовим, у пари є спільний 4-річний син. Зовсім нещодавно Ніно оголосила про розлучення з Плетньовим.
Ніно Нінідзе з екс-чоловіком Кирилом Плетньовим
Cosmopolitan
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018-го з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилися в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Нещодавно Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
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