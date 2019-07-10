Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубіз

Годиться в батьки: Віторган ошелешив новим романом після розлучення з Собчак

7.2т Читати матеріал російською

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер і актор Максим Віторган закрутив новий роман після розлучення з журналісткою.

Так, обраницею Віторгана стала молода актриса Ніно Нінідзе, яка молодша за Максима майже на 20 років. Їх спільні знімки поширив Telegram-канал "Только никому".

"Недовго Максим Віторган ходив в завидних женихах... На виставі "Нод" в Москві Віторган був помічений з новою молодою пасією. Голубки дуже мило трималися за ручки", – написали на каналі.

Віторган, Собчак, Нінідзе

Віторган, Собчак, Нінідзе

Також повідомляється, що 46-річний Віторган і 27-річна Нінідзе зустрічаються близько трьох місяців, але ретельно приховували своїх відносини. Ймовірно, ініціатором таємничості був сам Віторган, так як не хотів продовження галасу, як це було в період їх розриву з Ксенією.

Новини
"Треба давати шанс": стосунки Собчак і Віторгана перейшли на новий рівень
Віторган і Нінідзе

Віторган і Нінідзе

Telegram-канал "Только никому"

Відзначимо, Нінідзе раніше була одружена з актором і режисером Кирилом Плетньовим, у пари є спільний 4-річний син. Зовсім нещодавно Ніно оголосила про розлучення з Плетньовим.

Ніно Нінідзе з екс-чоловіком Кирилом Плетньовим

Ніно Нінідзе з екс-чоловіком Кирилом Плетньовим

Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Максим Віторган Ксенія Собчак
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel