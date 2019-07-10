Годиться в батьки: Віторган ошелешив новим романом після розлучення з Собчак

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер і актор Максим Віторган закрутив новий роман після розлучення з журналісткою.

Так, обраницею Віторгана стала молода актриса Ніно Нінідзе, яка молодша за Максима майже на 20 років. Їх спільні знімки поширив Telegram-канал "Только никому".

"Недовго Максим Віторган ходив в завидних женихах... На виставі "Нод" в Москві Віторган був помічений з новою молодою пасією. Голубки дуже мило трималися за ручки", – написали на каналі.

Віторган, Собчак, Нінідзе

Також повідомляється, що 46-річний Віторган і 27-річна Нінідзе зустрічаються близько трьох місяців, але ретельно приховували своїх відносини. Ймовірно, ініціатором таємничості був сам Віторган, так як не хотів продовження галасу, як це було в період їх розриву з Ксенією.

Віторган і Нінідзе Telegram-канал "Только никому"

Відзначимо, Нінідзе раніше була одружена з актором і режисером Кирилом Плетньовим, у пари є спільний 4-річний син. Зовсім нещодавно Ніно оголосила про розлучення з Плетньовим.

Ніно Нінідзе з екс-чоловіком Кирилом Плетньовим Cosmopolitan

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