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СпортLady

Глюкоза засвітила груди в відвертому купальнику

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Співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) порадувала шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним фото. Артистка продемонструвала підтягнуту фігуру на пляжі.

На знімку Глюкоза позує в модному купальнику з глибоким вирізом і кепці. "Сила в почуттях, не в нас самих", - підписала кадр зірка.

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Співачка також похвалилася татуюванням на стегні.

глюкоза

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Глюкоза поділилася відвертим фото в латексному купальнику . Деякі підписники звинуватили артистку в зловживанні фотошопом.

Особа
глюкоза
Місце
Росія
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