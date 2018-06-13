Глюкоза засвітила груди в відвертому купальнику

Співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) порадувала шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним фото. Артистка продемонструвала підтягнуту фігуру на пляжі.

На знімку Глюкоза позує в модному купальнику з глибоким вирізом і кепці. "Сила в почуттях, не в нас самих", - підписала кадр зірка.

Співачка також похвалилася татуюванням на стегні.

глюкоза Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Глюкоза поділилася відвертим фото в латексному купальнику . Деякі підписники звинуватили артистку в зловживанні фотошопом.