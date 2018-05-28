Глюкоза поділилася відвертим фото в латексному купальнику

Співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) порадувала шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним фото.Артистка продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру.

На опублікованому фото Глюкоза позує в латексному купальнику і босоніжках.

Деякі підписники звинуватили артистку в зловживанні фотошопом.

глюкоза Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

"Шкіра виглядає чудово. Але плечі, як у плавця", "Порушена пропорційність через волосся", "В чудовій формі, молодець", "Лялька Барбі", "Наташа, ви весь латекс в Москві скупили?", - коментують користувачі .

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