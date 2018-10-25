Гіпс і операції: травмована актриса ''Дизель Шоу'' розповіла про наслідки ДТП

Гумористка Яна Глущенко, учасниця студії "Дизель Шоу", яка після автобусної ДТП на маршруті Львів — Київ потрапила в клініку, розповіла про наслідки аварії.

Отримавши безліч запитань про стан від своїх фоловерів у Instagram, в особистих сторіз дівчина опублікувала перелік травм і розповіла про майбутнє лікування.

Фото: youtube.com

"Ось відповідь, що зі мною. Повний передній вивих кісток правої гомілки, з розірваними зв'язками колінного суглоба. Внутрішньосуглобовий перелом медіального відростка правої великогомілкової кістки. Гемартроз. Розрив зв'язок ступні", — перерахувала вона.

За словами Глущенко, у найближчому майбутньому її чекають гіпс та операції.

"Два місяці у гіпсі, потім операції із зшивання зв'язок", — додала вона.

Фото: instagram.com/yamo4ka

При цьому, як уточнила гумористка, вона перебуває на домашньому лікуванні.

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс у Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.

У результаті ДТП постраждали декілька учасників гумористичної команди, у тому числі і Яна Глущенко, а також загинула актриса Марина Поплавська. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі з'явилося ексклюзивне відео із загиблою зіркою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською.