"Гаряча!" Українська секс-бомба з Playbоy вразила оголеним фото

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва виклала в мережу повністю оголене фото.

Астаф'єва поділилася знімком з фотосесії Playboy на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники моделі обсипали її компліментами в коментарях. "Пааалка!!", "Дашенька, що ви творите?", "Рвонула бомба, все рознесло", "Нема слів ...", - написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніної Астаф'єва розповіла про табу в сексі, а також про мрію зіграти драматичну роль у фільмі.

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