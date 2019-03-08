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"Гаряча!" Українська секс-бомба з Playbоy вразила оголеним фото

24.4тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва виклала в мережу повністю оголене фото.

Астаф'єва поділилася знімком з фотосесії Playboy на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники моделі обсипали її компліментами в коментарях. "Пааалка!!", "Дашенька, що ви творите?", "Рвонула бомба, все рознесло", "Нема слів ...", - написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніної Астаф'єва розповіла про табу в сексі, а також про мрію зіграти драматичну роль у фільмі.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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