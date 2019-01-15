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''Гаряча штучка!'' Колишня Леонардо Ді Капріо опублікувала голе селфі

3.3тЧитати матеріал російською

26-річна данська модель Ніна Агдал, колись кохана голлівудського актора і відомого холостяка Леонардо Ді Капріо, вразила підписників у соцмережі еротичним фото.

Всього за кілька годин пост знаменитості в Instagram оцінили лайками понад 50 тисяч фоловерів.

Судячи з усього, свіже фото оголена модель зробила в сауні або після відвідування басейну. Для знімка Агдал лише трохи прикрила рукою голі груди.

Крім лайків, знімок зібрав сотні коментарів, в яких користувачі мережі почали оцінювати зовнішність і спортивну фігуру моделі.

"Красуня", "Дуже гарна з себе", "Ух, гаряча штучка", — зазначили під фото.

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Нагадаємо, Ніна Агдал стала досить затребуваною моделлю за останні кілька років, особливо популярності дівчини посприяв її недовгий роман з Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні данка знімається для таких знаменитих брендів, як Victoria's Secret, Frederick of Hollywood, Macy та інших.

Читайте також на OBOZREVATEL, як змарнілий Леонардо Ді Капріо здивував фанів зовнішнім виглядом. Як стало відомо пізніше, актор схуд завдяки жорсткій дієті та виснажливим заняттям спортом заради ролі у фільмі культового режисера.

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Особи
Ніна АГДАЛеонардо Ді Капріо
Місце
США
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
Фигурка, конечно, да-а... Но она же страшная как я с перепоя!
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