''Гаряча штучка!'' Колишня Леонардо Ді Капріо опублікувала голе селфі

26-річна данська модель Ніна Агдал, колись кохана голлівудського актора і відомого холостяка Леонардо Ді Капріо, вразила підписників у соцмережі еротичним фото.

Всього за кілька годин пост знаменитості в Instagram оцінили лайками понад 50 тисяч фоловерів.

Судячи з усього, свіже фото оголена модель зробила в сауні або після відвідування басейну. Для знімка Агдал лише трохи прикрила рукою голі груди.

Крім лайків, знімок зібрав сотні коментарів, в яких користувачі мережі почали оцінювати зовнішність і спортивну фігуру моделі.

"Красуня", "Дуже гарна з себе", "Ух, гаряча штучка", — зазначили під фото.

Нагадаємо, Ніна Агдал стала досить затребуваною моделлю за останні кілька років, особливо популярності дівчини посприяв її недовгий роман з Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні данка знімається для таких знаменитих брендів, як Victoria's Secret, Frederick of Hollywood, Macy та інших.

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