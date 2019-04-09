''Гаряча красуня'': Джастін Бібер показав фанам напівоголену дружину

Американський поп-співак Джастін Бібер опублікував у мережі еротичний знімок із дружиною, моделлю Хейлі Болдуін.

Фотографія з'явилася на особистій сторінці Бібера в Instagram, де за життям зірки стежать понад 100 мільйонів підписників.

Фото дружини, яка приспустила перед камерою бюстгальтер, Бібер прокоментував віршами. Очевидно, фотосесія Хейлі Болдуін проходила в Парижі.

Всього за декілька годин світлина у профілі Бібера зібрала понад 3 млн лайків. У коментарях фоловери поп-зірки похвалили зовнішність та фігуру його дружини.

"Розкішна дівчина", "Гарненька", "Твоя дружина ще та гаряча штучка", "Дуже сексуальна", — відзначили під знімком.

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Нагадаємо, що раніше Джастін Бібер мав стосунки з американською артисткою Селеною Гомес. Через декілька років пара розлучилася, після чого співак був помічений у компанії моделі Хейлі Болдуін. Селена ж зазначала, що не вірила у серйозність намірів свого екс-коханого щодо нової супутниці.

Як писав OBOZREVATEL, після звістки музиканта про швидке весілля з Хейлі Болдуін користувачі соцмереж назвали ймовірну причину настільки поспішної організації урочистого заходу. На думку деяких, модель перебувала на перших місяцях вагітності.

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