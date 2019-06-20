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"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику

2.7тЧитати матеріал російською

Російська артистка, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Крістіна Асмус нарвалася на різку критику шанувальників через вульгарне фото.

Так, 31-річна Асмус постала перед камерою в шкіряному БДСМ-бюстгальтері з нашийником, чим розбурхала своїх фанів. Гаряче фото Крістіна опублікувала в Instagram.

"Пані Асмус", – провокаційно описала фотографію актриса.

Пані Асмус 🤪

Публікація від Asmus Kristina (@asmuskristina)

Її фоловери бурхливо відреагували на публікацію Асмус. Багато з них здивувалися її БДСМ-образу, так як для Крістіни він не є характерним. Інші ж пожартували над її чоловіком, Гариком Харламовим, зазначивши, що йому тепер також потрібно сфотографувати себе в нашийнику.

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"Гарику буде боляче... Так і бачу його в костюмі для рольових ігор", – написали коментатори.

"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику
"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику
"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику
"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику
"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику
"Гарику буде боляче..." Дружина Харламова приголомшила мережу БДСМ-фото в нашийнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмус під час відпочинку розбурхала своїх шанувальників відвертим постільним фото. У мережі не всі оцінили таку витівку, вказавши, що це не відповідають її іміджу мами і дружини.

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Особи
Крістіна АсмусГарік ХарламовГарік Бульдог ХарламовІгор Харламов
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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