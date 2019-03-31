Галкін випадково показав себе голим на камеру: курйозне відео

Російський шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін зняв кумедне відео, на якому випадково засвітив себе оголеним.
Так, курйозні кадри артист опублікував в "сторіз" своєї сторінки в Instagram. На кадрах 42-річний Галкін знімає вид з вікна їхнього з Пугачовою будинку (щоб подивитися ролик, доскролльте новина до кінця).
Однак ненароком його відображення з'являється на віконному склі, де чітко видно, що Максим знімає відео без одягу.
Галкін і Пугачова
Politeka
"Весна ..." – задумливо промовив оголений Галкін на ролику.
Галкін випадково оголився на камеру
Instagram @maxgalkinru
Галкін випадково оголився на камеру
Instagram @maxgalkinru
Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про особисте життя і стосунки з примадонною Аллою Пугачовою.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.