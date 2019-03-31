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Галкін випадково показав себе голим на камеру: курйозне відео

2.5тЧитати матеріал російською

Російський шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін зняв кумедне відео, на якому випадково засвітив себе оголеним.

Так, курйозні кадри артист опублікував в "сторіз" своєї сторінки в Instagram. На кадрах 42-річний Галкін знімає вид з вікна їхнього з Пугачовою будинку (щоб подивитися ролик, доскролльте новина до кінця).

Однак ненароком його відображення з'являється на віконному склі, де чітко видно, що Максим знімає відео без одягу.

Галкін і Пугачова

Галкін і Пугачова

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Галкін випадково оголився на камеру

Галкін випадково оголився на камеру

Instagram @maxgalkinru

Галкін випадково оголився на камеру

Галкін випадково оголився на камеру

Instagram @maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про особисте життя і стосунки з примадонною Аллою Пугачовою.

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Особи
Максим ГалкінАлла Пугачова
Тег
Новини Росії
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