Галкін випадково показав себе голим на камеру: курйозне відео

Російський шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін зняв кумедне відео, на якому випадково засвітив себе оголеним.

Так, курйозні кадри артист опублікував в "сторіз" своєї сторінки в Instagram. На кадрах 42-річний Галкін знімає вид з вікна їхнього з Пугачовою будинку (щоб подивитися ролик, доскролльте новина до кінця).

Однак ненароком його відображення з'являється на віконному склі, де чітко видно, що Максим знімає відео без одягу.

Галкін і Пугачова Politeka

"Весна ..." – задумливо промовив оголений Галкін на ролику.

Галкін випадково оголився на камеру Instagram @maxgalkinru

Галкін випадково оголився на камеру Instagram @maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін відверто розповів про особисте життя і стосунки з примадонною Аллою Пугачовою.

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