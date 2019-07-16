Галкін створив пародію на зустріч Зеленського і Путіна: опубліковано відео

Відомий пародист Максим Галкін показав пародію на зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна.
Про це гуморист розповів у себе в Instagram. "Вчора була прекрасна зустріч з глядачами в Юрмалі на моєму сольному концерті. Спробував багато нових номерів. Пожартував на місцеві теми. Зробив пародію на зустріч Путіна і Зеленського і багато іншого", - написав Галкін.
Старх
Максим Галкін
Правда саму пародію гуморист поки викладати не став, обмежившись іншими фрагментами зустрічі.
Вчора була прекрасна зустріч з глядачами в Юрмалі на моєму сольному концерті. Спробував багато нових номерів. Пожартував на місцеві теми. Зробив пародію на зустріч Путіна і Зеленського і багато іншого. В кінці замастиріл імпровізаційний монолог з гумором абсурду! Місцями глядачі так сміялися, що я сам мало не розколовся 😂 Гаррі з Лізою були в захваті. Спасибі рижани, жителі Юрмали, відпочиваючі співвітчизники, ваш сміх буде в моєму серці! # любімиезрітелі # сольник # максімгалкін
Як повідомляв OBOZREVATEL, Максима Галкіна запідозрили в бажанні почати політичну кар'єру за прикладом Зеленського.
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