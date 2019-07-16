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Галкін створив пародію на зустріч Зеленського і Путіна: опубліковано відео

16.8т Читати матеріал російською

Відомий пародист Максим Галкін показав пародію на зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна.

Про це гуморист розповів у себе в Instagram. "Вчора була прекрасна зустріч з глядачами в Юрмалі на моєму сольному концерті. Спробував багато нових номерів. Пожартував на місцеві теми. Зробив пародію на зустріч Путіна і Зеленського і багато іншого", - написав Галкін.

Старх

Старх

Максим Галкін

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Правда саму пародію гуморист поки викладати не став, обмежившись іншими фрагментами зустрічі.

Вчора була прекрасна зустріч з глядачами в Юрмалі на моєму сольному концерті. Спробував багато нових номерів. Пожартував на місцеві теми. Зробив пародію на зустріч Путіна і Зеленського і багато іншого. В кінці замастиріл імпровізаційний монолог з гумором абсурду! Місцями глядачі так сміялися, що я сам мало не розколовся 😂 Гаррі з Лізою були в захваті. Спасибі рижани, жителі Юрмали, відпочиваючі співвітчизники, ваш сміх буде в моєму серці! # любімиезрітелі # сольник # максімгалкін

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максима Галкіна запідозрили в бажанні почати політичну кар'єру за прикладом Зеленського.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Латвія Юрмала
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ПАПА ПЕДЕРАСТ, А МАМА КАК БАБУШКА... СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ ТЗ БОГАТОЙ СЕМЬИ... ЗАВИДУЙЮ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ... БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!!!
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bruno jordano
bruno jordano
над Порошенко не ржали,его боялись и ненавидели.
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CARGO 100
CARGO 100
bruno jordano, а у нас ржали ... А теперь и над ним, и над Зеней ... Вообще у вас весёлые такие "кадры", достойные, особенно когда под "кайфом".
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Ватник!
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