Галкін створив пародію на зустріч Зеленського і Путіна: опубліковано відео

Відомий пародист Максим Галкін показав пародію на зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна.

Про це гуморист розповів у себе в Instagram. "Вчора була прекрасна зустріч з глядачами в Юрмалі на моєму сольному концерті. Спробував багато нових номерів. Пожартував на місцеві теми. Зробив пародію на зустріч Путіна і Зеленського і багато іншого", - написав Галкін.

Старх Максим Галкін

Правда саму пародію гуморист поки викладати не став, обмежившись іншими фрагментами зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максима Галкіна запідозрили в бажанні почати політичну кар'єру за прикладом Зеленського.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!