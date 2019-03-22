"Галкін помер!" Чоловік Пугачової спровокував гучний скандал через топ-пропагандиста Кремля

Російський шоумен, чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін оскандалився після участі у програмі Hard Day's Night на телеканалі "Дождь", виправдавши захмарні гонорари топ-пропагандиста Кремля, телеведучого Володимира Соловйова.

Галкін спровокував на словесну дуель опозиційного політика Олексія Навального, який різко відповів йому на випад в ефірі шоу. Користувачі мережі також рознесли Галкіна за те, що він виправдовує Соловйова. Свій пост Навальний опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Галкін раніше заявив, що Навальний своїми діями "грає на дудці ненависті до багатства".

Максим Галкін Politeka

"Коли він звинувачує мого телевізійного колегу Володимира Соловйова в його нерухомості за кордоном, нібито нечесно нажитій, у мене виникає питання: а чому ти звинувачуєш його? Він приносить колосальні рейтинги своєму каналу. "Россия 1" продає рекламу набагато дорожче, завдяки існуванню Соловйова", — пояснив гуморист.

Саме тому, за його словами, канал має платити Соловйову великі гроші, і журналіст має право на них купувати нерухомість де завгодно.

Навальний не погодився з доводами Галкіна, відповівши йому в досить різкій формі, дорікнувши Максиму в тому, що той виправдовує "головного брехуна Росії".

Навальний і Галкін (колаж) Тhe news and blogs

"Соловйов — державний пропагандист на державному телебаченні, він готовий брехати більше за інших, ось його і тримають на екрані. Ви говорите про рейтинги і прибутки, які Соловйов приносить каналу "Россия 1", а я дивлюся в таблицю бюджету нашої країни і бачу, що "Россия 1" глибоко збиткова", — парирував Олексій.

За його даними, російський топ-канал у 2018 році з бюджету отримав 24,6 млрд рублів. Навальний уточнив, що гроші Соловйову фактично сплачують платники податків.

"Я не хочу оплачувати розкішне італійську життя цього брехуна, лицеміра і мерзотника. Тут немає жодної ненависті до багатих", — підсумував блогер.

Користувачі мережі підтримали Навального і гостро розкритикували Галкіна за те, що він не розуміє, про що говорить, і захищає таких сумнівних персонажів. Більше того, багато хто зазначив, що Галкін для них "помер як артист".

"Несподівано! Галкіне, чи це ти? В дурь попер, не розуміє про що говорить!" — обурилися користувачі.

"Все! Галкін для мене помер! Мерзенна шістка режиму, була кращої думки. Шкода", — додали інші.

Нагадаємо, скандал навколо нерухомості Соловйова розгорівся восени 2017 року. Тоді Навальний оцінив її вартість у мільярд рублів. Йшлося про три квартири у Москві, особняк у Підмосков'ї та віллу в Італії. Сам же Соловйов заявив, що він багато заробляє і має право на розкішне життя в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в програмі Hard Day's Night на телеканалі "Дождь" Галкін також здивував заявою про шоумена і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

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