"Галкін помер!" Чоловік Пугачової спровокував гучний скандал через топ-пропагандиста Кремля

Російський шоумен, чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін оскандалився після участі у програмі Hard Day's Night на телеканалі "Дождь", виправдавши захмарні гонорари топ-пропагандиста Кремля, телеведучого Володимира Соловйова.
Галкін спровокував на словесну дуель опозиційного політика Олексія Навального, який різко відповів йому на випад в ефірі шоу. Користувачі мережі також рознесли Галкіна за те, що він виправдовує Соловйова. Свій пост Навальний опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
Галкін раніше заявив, що Навальний своїми діями "грає на дудці ненависті до багатства".
Максим Галкін
Politeka
"Коли він звинувачує мого телевізійного колегу Володимира Соловйова в його нерухомості за кордоном, нібито нечесно нажитій, у мене виникає питання: а чому ти звинувачуєш його? Він приносить колосальні рейтинги своєму каналу. "Россия 1" продає рекламу набагато дорожче, завдяки існуванню Соловйова", — пояснив гуморист.
Саме тому, за його словами, канал має платити Соловйову великі гроші, і журналіст має право на них купувати нерухомість де завгодно.
Навальний не погодився з доводами Галкіна, відповівши йому в досить різкій формі, дорікнувши Максиму в тому, що той виправдовує "головного брехуна Росії".
Навальний і Галкін (колаж)
Тhe news and blogs
"Соловйов — державний пропагандист на державному телебаченні, він готовий брехати більше за інших, ось його і тримають на екрані. Ви говорите про рейтинги і прибутки, які Соловйов приносить каналу "Россия 1", а я дивлюся в таблицю бюджету нашої країни і бачу, що "Россия 1" глибоко збиткова", — парирував Олексій.
За його даними, російський топ-канал у 2018 році з бюджету отримав 24,6 млрд рублів. Навальний уточнив, що гроші Соловйову фактично сплачують платники податків.
"Я не хочу оплачувати розкішне італійську життя цього брехуна, лицеміра і мерзотника. Тут немає жодної ненависті до багатих", — підсумував блогер.
Користувачі мережі підтримали Навального і гостро розкритикували Галкіна за те, що він не розуміє, про що говорить, і захищає таких сумнівних персонажів. Більше того, багато хто зазначив, що Галкін для них "помер як артист".
"Несподівано! Галкіне, чи це ти? В дурь попер, не розуміє про що говорить!" — обурилися користувачі.
"Все! Галкін для мене помер! Мерзенна шістка режиму, була кращої думки. Шкода", — додали інші.
Нагадаємо, скандал навколо нерухомості Соловйова розгорівся восени 2017 року. Тоді Навальний оцінив її вартість у мільярд рублів. Йшлося про три квартири у Москві, особняк у Підмосков'ї та віллу в Італії. Сам же Соловйов заявив, що він багато заробляє і має право на розкішне життя в Європі.
Максим Галкін @maxgalkinru задав мені питання. Із задоволенням відповідаю: Максим, дякую за те, що підняли таку важливу проблему. Однак, погодитися з Вами не можу. Ви подаєте справу так, як ніби Володимир Соловйов - просто зірка шоу-бізнесу, на зразок американської Опри. Заробляє багато, значить може купувати собі вдома де завгодно. Це не так. Соловйов - державний пропагандист на державному телебаченні. Зараз він скрізь і не вилазить з екрану не тому, що талановитий, а тому що в країні ТВ-монополія держави. Соловйов готовий брехати більше інших, ось його і тримають на екрані. Була б реальна конкуренція між ток-шоу і їх телеведучими, Соловйов був би там, де йому і місце - третьосортним радіоведучим. Яким він власне і був до того, як всіх справжніх зірок ток-шоу з нашого телебачення не вигнали, а їх програми не закрили з міркувань цензури. Максим, ви говорите про рейтинги і прибутки, які Соловйов приносить каналу "Росія-1", а я дивлюся в таблицю бюджету нашої країни і бачу, що "Росія-1" глибоко збиткова. Щорічно отримує бюджетну дотацію. 24,6 мільярда рублів за минулий рік. 24 МІЛЬЯРДИ, Максим. Цього б вистачило на те, щоб оплатити операції всім хворим дітям в країні. Але пішло це на гонорари всяким Соловйовим, а потім перетворилося в вілли на італійському озері Комо. Так що це не Соловйов приносить. А всі ми - платники податків - (і Ви теж, Максим) приносимо гроші йому в кишеню. І я не хочу оплачувати розкішну італійську життя цього брехуна, лицеміра і мерзотника. Тут немає ніякої ненависті до багатих, ніякого більшовизм. Тільки здоровий глузд. Відео взято з телеканалу "Дождь", логотип обрізаний не зі злого наміру, а тому що його відрізав інстаграм, роблячи ролик квадратним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в програмі Hard Day's Night на телеканалі "Дождь" Галкін також здивував заявою про шоумена і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.
Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.