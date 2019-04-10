"Фурія!" На росТБ розповіли про жахливий характер Пугачової

На росТБ зняли випуск передачі "Секрет на мільйон" на честь ювілею Алли Пугачової (артистці виповниться 70 років 15 квітня), де розповіли про погані сторони легенди радянської сцени.

Так, в тому числі йшлося і про характер примадонни. Дружина близького друга співачки, музиканта Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова зазначила, що "краще нікому не бачити розсерджену Пугачову", а ведуча шоу Лера Кудрявцева, зі свого боку, назвала Аллу "фурією". Короткий ролик із передачі опублікували на офіційній сторінці "Секрету на мільйон" в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова Папараці

Проскурякову, яка досить тісно спілкується з примадонною, запитали, чи бачила вона її розсердженою і злою.

"Краще цього не бачити", – зі сміхом відповіла Юлія.

"Фурія?" – уточнила Кудрявцева, на що дружина Ніколаєва додала: "Мені здається, просто досить її одного погляду".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.