"Фурія!" На росТБ розповіли про жахливий характер Пугачової

На росТБ зняли випуск передачі "Секрет на мільйон" на честь ювілею Алли Пугачової (артистці виповниться 70 років 15 квітня), де розповіли про погані сторони легенди радянської сцени.
Так, в тому числі йшлося і про характер примадонни. Дружина близького друга співачки, музиканта Ігоря Ніколаєва Юлія Проскурякова зазначила, що "краще нікому не бачити розсерджену Пугачову", а ведуча шоу Лера Кудрявцева, зі свого боку, назвала Аллу "фурією". Короткий ролик із передачі опублікували на офіційній сторінці "Секрету на мільйон" в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Алла Пугачова
Папараці
Проскурякову, яка досить тісно спілкується з примадонною, запитали, чи бачила вона її розсердженою і злою.
"Краще цього не бачити", – зі сміхом відповіла Юлія.
"Фурія?" – уточнила Кудрявцева, на що дружина Ніколаєва додала: "Мені здається, просто досить її одного погляду".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алла Пугачова відсвяткує 70-річчя 15 квітня 2019 року, а вже 17 квітня артистка дасть свій перший за 10 років сольний концерт у Кремлівському палаці Москви.
Через гучний концерт Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.
Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що, отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення на її адресу тільки посилиться.
Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни Пугачової гучним концертом у Москві. Натомість "винуватиця" заходу проігнорувала захід.
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