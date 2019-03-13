Фріки Євробачення-2019, на фоні яких MARUV була б ''мишеням''

Пісенний конкурс Євробачення стартував у далекому 1956-му. За більш ніж півстоліття інтернаціональний захід отримав декілька гучних статусів — головний пісенний конкурс Європи, найпопулярніша неспортивна подія в світі... Проте часто про Євробачення говорять як і про певне фрік-шоу, учасники якого щороку дивують своїми номерами, але частіше — нетривіальними образами.

Співачка-транссексуал Дана Інтернешнл, "жінка з бородою" Кончіта Вурст, тріо трансвеститів Sestre і костюмовані рокери Lordi — всі вони зірки Євробачення, яким конкурс приніс всесвітню славу. Нерідко його учасники взагалі впевнені — чим дивнішим буде їхній номер, тим більше шансів на перемогу. Напередодні Євробачення-2019 OBOZREVATEL вивчив 41 конкурсанта, відібравши четвірку найунікальніших. Пам'ятається, в Україні говорили, що номер співачки MARUV не для конкурсу — аж надто він зухвалий і строкатий. Ми готові сперечатися.

Фото: facebook.com

Країна: Ісландія

Виконавець/гурт: Hatari

Пісня: Hatrið mun sigra ("Ненависть запанує")

Місце в рейтингу букмекерів: 7

Після скандалу навколо MARUV і Суспільного телерадіомовника Україна офіційно відмовилася брати участь у Євробаченні-2019, і місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняв доволі неординарний гурт Hatari, який представить на конкурсі Ісландію.

Як пожартували користувачі мережі, враження від номера Hatari таке, ніби MARUV і рокери Rammstein об'єднали свої зусилля. Музиканти ж називають себе "антикапіталістичним гуртом виконавців технічної продуктивності БДСМ".

Виступ колективу, який заспіває про ненависть, яка неминуче накриє світ, зібрав у YouTube майже 300 тис. переглядів.

Фото: facebook.com

Країна: Португалія

Виконавець/гурт: Conan Osíris

Пісня: Telemóveis ("Мобільні телефони")

Місце в рейтингу букмекерів: 10

У число фріків цього року потрапила і Португалія, країна-переможниця Євробачення-2017 у Києві. Зауважимо, що на конкурс жителі південної держави знову відправляють трек, який зажадає від глядача уваги. Від деяких — навіть терпіння.

Космічний і далекий від якогось конкретного жанру Telemóveis співака Конана Осіріса увійшов у топ португальських трендів Youtube та Spotify буквально одразу після публікації в мережі. З цією піснею виконавець переміг у місцевому конкурсі "Festival da Canção", завдяки чому і отримав право представляти країну на Євробаченні.

Особливої винятковості номеру надає й артист, його оригінальне вбрання і не менш ексцентричні танці. В YouTube номер Осіріса за переглядами вже давно перевалив за мільйон.

Фото: youtube.com

Країна: Франція

Виконавець/гурт: Білал Ассані

Пісня: Roi ("Король")

Місце в рейтингу букмекерів: 13

Оголосивши про готовність представити країну на Євробаченні, француз марокканського походження Білал Ассані опинився під шквалом критики: 19-річний Ассані не приховує своєї нетрадиційної орієнтації, користується косметикою і перуками, заявляє на весь світ про важливість прийняття себе... Так, завдяки таблоїдам, які охоче підхопили цю тему, хлопець став відомішим за прізвиськом "друга Кончіта Вурст".

На Євробаченні Ассані виступить із піснею Roi, авторами якої виявилися учасники минулорічного конкурсу, гурт Madame Monsieur. У лютому цього року співак гостював у Києві, виступав на українському Нацвідборі. Тоді ж у розмові з OBOZREVATEL Ассані зізнався, що зовсім не прагне зайняти в Тель-Авіві перше місце.

Крім музики француз захоплюється YouTube-блогінгом. На своєму каналі хлопець зібрав майже мільйон фоловерів. Тож не дивно, що конкурсну пісню молодого артиста вже оцінили на відеохостингу понад 6 млн користувачів.

Фото: facebook.com

Країна: Австралія

Виконавець/гурт: Kate Miller-Heidke

Пісня: Zero Gravity ("Невагомість")

Місце в рейтингу букмекерів: 20

"Гігантська Білосніжка", "Вежа Євробачення", "Діва Плавалагуна" з культової картини Люка Бессона "5 елемент"... Як тільки не називали в мережі представницю Австралії, 37-річну Кейт Міллер-Хайдке. На конкурсі артистка виступить із доволі оригінальною піснею Zero Gravity. Ще більш незвичними здаються образ та номер виконавиці в цілому.

На місцевому відбірковому конкурсі Міллер-Хайдке з'явилася у високій сукні, нижня частина якої підняла артистку на висоту декількох метрів. Образ співачка доповнила яскравим мейкапом і гострими шипами на плечах і короні, чи то кокошнику. У міру виконання на сцені також з'являється таємничий акробат, який кружляє навколо конкурсантки на високій жердині.

В YouTube представниця Австралії особливими успіхами не похвалиться. Її пісня зібрала майже 300 тис. прослуховувань, а от номер не дотягнув і до 100 тис., водночас у зібрав багато негативних оцінок.

Новини Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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