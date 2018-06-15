Фото Алли Пугачової викликало фурор в Instagram

Гуморист і шоумен Максим Галкін поділився з шанувальниками на сторінці в Instagram фото Алли Пугачової. 69-річна співачка порадувала квітучим зовнішнім виглядом.

На знімку Алла Борисівна позує з оголеними плечима і в літньому капелюшку. "Щасливий, коли моя кохана щаслива", - підписав кадр Галкін.

Алла Пугачова Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Підписники засипали легендарну артистку компліментами: "Алла Борисівна прекрасна", "Не схожа на себе", "Алла Борисівна все гарнішає і гарнішає", "Як дочка Христина на цьому фото", "Алла молодіє на очах", "Аллу Борисівну і не впізнати "," Добре виглядає Алла Борисівна ", - коментують користувачі.

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