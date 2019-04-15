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Фінал шоу "Голос країни-9": дивитися онлайн. Усі подробиці

1.3тЧитати матеріал російською

У неділю, 21 квітня, відбудеться фінальний, 14 випуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". У прямому ефірі буде визначено переможця вокального змагання.

Нагадаємо: в тренерський склад дев'ятого сезону "Голосу" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. Ведучими традиційно є Юрій Горбунов та Катерина Осадча. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на фіналі "Голосу" і ознайомить читачів із основними подробицями вирішального етапу на проекты (приймайте участь в голосуванні в кінці сторінки).

Судді шоу "Голос країни-9"

Судді шоу "Голос країни-9"

24 Канал

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Так, у фіналі дев'ятого сезону "Голосу" візьмуть участь четверо музикантів, які продемонстрували найкращі виступи в рамках півфіналу в неділю, 14 квітня. Ними стали:

  • Оксана Муха, команда Дана Балана

  • Карина Арсент’єва, команда Потапа

  • Вікторія Олейник, команда MONATIK'а

  • Андрій Хайат, команда Тіни Кароль

Фіналісти шоу "Голос країни-9"

Фіналісти шоу "Голос країни-9"

Ще більше всього цікавого можна побачити щонеділі на телеканалі "1+1" о 21:00.

"Голос країни" – популярне талант-шоу, яке виходить в Україні з 2011 року. Формат був винайдений в Нідерландах і швидко розійшовся по світу. Особливістю проекту є те, що судді не бачать претендентів на участь до того, як повернуться до них. Кожен із суддів набирає собі команду, орієнтуючись тільки на вокальні дані.

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Хто судді на "Голос країни-2019":

  • Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час назад він призупинив успішне багаторічне співробітництво зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и Стекло", а зараз займається кар'єрою учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

  • Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в гурті "O-Zone", потім почав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдовським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

  • Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". З тих пір вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

  • MONATIK (Дмитро Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" і "Х-Фактор". За останні декілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

OBOZREVATEL також стежив і за півфіналом шоу "Голос країни-9". Подробиці півфіналу дивіться за цим посиланням.

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Тема
голос країни
Особи
MONATIKТіна КарольДан БаланОлексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Голос країни-9
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