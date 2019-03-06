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''Фігура-мрія!'' Українська поп-зірка розбурхала Instagram сексуальним тілом

6.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка, солістка поп-гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха викликала захват своїх фоловерів в Instagram пляжними фотографіями в купальнику.

Судячи з усього, знаменитість зараз проводить відпустку в Індонезії, звідки й публікує гарячі фотографії у соцмережі.

"Емодзі є, часу вдаватися в подробиці немає", - зазначила вона під одним із фото.

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Всього за кілька годин знімки зібрали понад 6 тис. лайків. У коментарях фоловери завалили знаменитість компліментами.

"Віко, ви нереальна красуня", "Фігура-мрія", "Так, фігура просто вогонь", "Дуже гаряча", "Віко, заздрю вам найбілішою заздрістю, яка тільки може бути", - вказали під знімками.

Читайте також на OBOZREVATEL, як раніше солістка гурту "НеАнгели" вражала фанів схожими пікантними фотографіями з Єгипту.

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Теги
Instagramшоу-бизнес
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