Femen влаштували масову акцію в центрі Парижа: фото і відео

У четвер, 30 травня, 60 учасниць Femen влаштували акцію біля палацу Пале-Рояль біля паризького Лувру в Міжнародний день фемінізму.

За даними місцевого видання Sud Ouest, напівголі жінки зібралися, щоб "віддати данину поваги 60 убитим з початку року у Франції жінкам". Йдеться про домашнє насильство (щоб подивитися відео (18+), проскрольте до кінця сторінки).

Активістки прибули на місце об 11:00. Близько десяти хвилин вони мовчали і піднімали кулаки, а потім розпустили рожевий дим і почали повторювати: "Більше жодного вбитого!" і "Зупини фемініцід!", "Батьківщині плювати на убитих жінок".

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Акція Femen в Парижі Sud Ouest / AFP

Напроти Лувру активістки з голими грудьми швидко розсіялися під поглядом рідкісних туристів. На тілі вони написали імена жінок, убитих у Франції.

"Кожні два дні ми дізнаємося про нову жертву, а ми досі не бачимо очікуваних дій", – розповіла глава українського руху Femen Інна Шевченко.

Акція Femen Sud Ouest / AFP

Femen вийшли на акцію в Парижі Sofia OIO / Twitter

Femen влаштували акцію протесту навпроти Лувра Sofia OIO / Twitter

Femen зайняли площу навпроти Лувра Sofia OIO / Twitter

Femen запалили димові шашки Sofia OIO / Twitter

Femen запалили димові шашки на акції в Парижі Twitter @ clemenxtalist

Відео (18+): напівголі активістки Femen

Nous saluons cette action des FEMEN qui se sont réunies dans la cour du Palais Royal à Paris pour dénoncer le 60ème féminicide de 2019.



Total soutien de la part d ' @UHomophobie ✊



1 femme meurt assassinée par son compagnon ou ex compagnon toutes les 60H! pic.twitter.com/Z6PfUs1Gcf - Urgence Homophobie (@UHomophobie) 30 травня 2019 р

Nous saluons cette action des FEMEN qui se sont réunies dans la cour du Palais Royal à Paris pour dénoncer le 60ème féminicide de 2019.



Total soutien de la part d ' @UHomophobie ✊



1 femme meurt assassinée par son compagnon ou ex compagnon toutes les 60H! pic.twitter.com/Z6PfUs1Gcf - Urgence Homophobie (@UHomophobie) 30 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Парижі оголені активістки Femen влаштували акцію перед будівлею суду, де розглядалася справа про підпал Банку Франції скандальним російським художником Петром Павленським.

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