МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

1.2тЧитати матеріал російською

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін втратив самовладання через маніпуляції та безглузду поведінку Олі.

Дівчина влаштувала справжню виставу на груповому побаченні, після чого зібралася піти. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Микита привів дівчат до університету, де влаштував показ дитячих фотографій учасниць. Оля попросила її пропустити, так як вона була блондинкою і дівчинкою з "комплексом відмінниці". Як з'ясувалося, в студентські роки вона брала активну участь в заходах, читала "Кобзаря" Тараса Шевченка.

Показ фотографій і відео вибили учасницю з рівноваги. Вона просила припинити, тому що "не подобається". На індивідуальній бесіді Оля зізналася, що їй соромно за минуле життя і зовнішність. Її вважали гарною, вона була розумною. А зараз всі думають навпаки.

Новини
"Все з чистого аркуша": холостяк Добринін розповів про важливий етап у житті
"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

Микита привів її в спортзал, де лежали рукавички для боксу, адже дівчина другий рік займається цим видом спорту. Але вона захотіла поговорити. Дівчині не сподобалося, що ніжні обійми не дійшли до поцілунків, тому вона вирішила висловити Добриніну своє незадоволення.

"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти
"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти
"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

"Мені дещо дуже не сподобалося на церемонії вручення троянд. Я оборонялася перед дівчатками, поки у мене був телефон. Ти ж при всіх його у мене забрав. У тебе була можливість сказати, що ти прийняв таке рішення. Я не хочу себе відчувати настільки невпевненою. Ти б себе бачив. У тебе вирували урагани. Мені не подобається те, як я себе відчувала", – сказала вона.

На питання Микити, що їй конкретно не подобається, вона заявила, що хоче від нього м'якішого ставлення по відношенню до неї.

"Ти подивишся потім і здивуєшся, коли побачиш ефір. Було складно вистояти, нічого не розповісти, не відреагувати на звинувачення. Я очікувала, що ти зайдеш і скажеш: "мені так шкода, що так склалося". Ти дуже упертий", – сказала Оля.

"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти
"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

Микиту розлютили претензії Олі. Він прямо сказав, що йому нема за що перед нею вибачатися. Більш того, головному герою не подобається, коли їм намагаються маніпулювати і вказують, що потрібно робити. Його дратувала інтрига, яку будувала дівчина, адже вона перестала відповідати на питання. В результаті вийшла із залу.

"Маячня якась. Я це розцінюю, як маніпуляцію мною. Тему потрібно закрити", – сказав Микита і пішов за нею, щоб все ж отримати пояснення. Дівчина сама провокувала його бути з нею жорстким, до того ж, Добринін не хоче перетворювати відносини на постійні розбірки.

Олі не сподобалося, що Микита дав троянду одній з дівчат і не виділив її. На це вона скинула його піджак і спробувала вийти з залу.

"Куди ти пішла? Оля, повернися сюди! Навіщо ти це граєш? Ти відповіси? У тебе буде час подумати, до зустрічі. Це нагадує фарс", – розлютився Микита і покинув побачення.

На це Оля вийшла з кімнати: "Все, я не хочу ніякого часу на "подумати". Я хочу свої речі і додому", – сказала вона. Але в підсумку почала розповідати вдома дівчатам, що їй сподобалася реакція Микити на ці "психи".

"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти
"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки