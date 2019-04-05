"Фарс і марення!" Учасниця шоу "Холостяк-9" розлютила Добриніна і зібралася йти

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін втратив самовладання через маніпуляції та безглузду поведінку Олі.

Дівчина влаштувала справжню виставу на груповому побаченні, після чого зібралася піти. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Микита привів дівчат до університету, де влаштував показ дитячих фотографій учасниць. Оля попросила її пропустити, так як вона була блондинкою і дівчинкою з "комплексом відмінниці". Як з'ясувалося, в студентські роки вона брала активну участь в заходах, читала "Кобзаря" Тараса Шевченка.

Показ фотографій і відео вибили учасницю з рівноваги. Вона просила припинити, тому що "не подобається". На індивідуальній бесіді Оля зізналася, що їй соромно за минуле життя і зовнішність. Її вважали гарною, вона була розумною. А зараз всі думають навпаки.

Микита привів її в спортзал, де лежали рукавички для боксу, адже дівчина другий рік займається цим видом спорту. Але вона захотіла поговорити. Дівчині не сподобалося, що ніжні обійми не дійшли до поцілунків, тому вона вирішила висловити Добриніну своє незадоволення.

"Мені дещо дуже не сподобалося на церемонії вручення троянд. Я оборонялася перед дівчатками, поки у мене був телефон. Ти ж при всіх його у мене забрав. У тебе була можливість сказати, що ти прийняв таке рішення. Я не хочу себе відчувати настільки невпевненою. Ти б себе бачив. У тебе вирували урагани. Мені не подобається те, як я себе відчувала", – сказала вона.

На питання Микити, що їй конкретно не подобається, вона заявила, що хоче від нього м'якішого ставлення по відношенню до неї.

"Ти подивишся потім і здивуєшся, коли побачиш ефір. Було складно вистояти, нічого не розповісти, не відреагувати на звинувачення. Я очікувала, що ти зайдеш і скажеш: "мені так шкода, що так склалося". Ти дуже упертий", – сказала Оля.

Микиту розлютили претензії Олі. Він прямо сказав, що йому нема за що перед нею вибачатися. Більш того, головному герою не подобається, коли їм намагаються маніпулювати і вказують, що потрібно робити. Його дратувала інтрига, яку будувала дівчина, адже вона перестала відповідати на питання. В результаті вийшла із залу.

"Маячня якась. Я це розцінюю, як маніпуляцію мною. Тему потрібно закрити", – сказав Микита і пішов за нею, щоб все ж отримати пояснення. Дівчина сама провокувала його бути з нею жорстким, до того ж, Добринін не хоче перетворювати відносини на постійні розбірки.

Олі не сподобалося, що Микита дав троянду одній з дівчат і не виділив її. На це вона скинула його піджак і спробувала вийти з залу.

"Куди ти пішла? Оля, повернися сюди! Навіщо ти це граєш? Ти відповіси? У тебе буде час подумати, до зустрічі. Це нагадує фарс", – розлютився Микита і покинув побачення.

На це Оля вийшла з кімнати: "Все, я не хочу ніякого часу на "подумати". Я хочу свої речі і додому", – сказала вона. Але в підсумку почала розповідати вдома дівчатам, що їй сподобалася реакція Микити на ці "психи".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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