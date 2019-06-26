Євробачення-2020: стало відомо, де й коли можуть провести конкурс

Організатори пісенного конкурсу Євробачення задумалися про час і місце проведення заходу в 2020 році.
Голландські мовники NPO, AVROTROS і NOS вже почали переговори щодо визначення місця, а список міст-претендентів озвучено на офіційному сайті конкурсу.
Зокрема, Євробачення-2020 може відбутися в одному з наступних пунктів: Амстердам, Роттердам, Гаага, Арнем і Маастрихт. Зацікавлені міста отримали критерії, які необхідні для заходу. Також інтерес до Євробачення проявили Бреда, Ден Бош, Ден Хаг, Леуварден, Утрехт.
Регіони протягом чотирьох тижнів мають скласти "книги заявок", які буде представлено в першій половині липня. Офіційно "господара" конкурсу назвуть у другій половині липня / в серпні після оцінки Європейською мовною спілкою (ЄМС). Серед критеріїв оцінювання – місце, місткість, технічні засоби, житло, інфраструктура і доступність.
Дункан Лоуренс - переможець Євробачення-2019
Фото: instagram / itsduncanlaurence
Також озвучено ймовірні дати проведення Євробачення. Зокрема, вони пов'язані з проведенням спортивних заходів: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок Німеччини з футболу, Формула 1.
Перший півфінал – 28 квітня, другий півфінал – 30 квітня і фінал – 2 травня;
Перший півфінал – 5 травня, другий півфінал – 7 травня і фінал – 9 травня;
Перший півфінал – 12 травня, другий півфінал – 14 травня і фінал – 16 травня;
Перший півфінал – 19 травня, другий півфінал – 21 травня і фінал – 23 травня;
Перший півфінал – 26 травня, другий півфінал – 28 травня і фінал – 30 травня.
Дункан Лоуренс
Фото: instagram / eurovision
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пісенний конкурс Євробачення-2019 проходив у Виставковому центрі Тель-Авіва.
Право на проведення конкурсу Ізраїль отримав після перемоги співачки нетто Барзілай на Євробаченні-2018 в Португалії.
Представник Нідерландів Дункан Лоуренс отримав впевнену перемогу, набравши 492 бали.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!