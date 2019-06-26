Євробачення-2020: стало відомо, де й коли можуть провести конкурс

Організатори пісенного конкурсу Євробачення задумалися про час і місце проведення заходу в 2020 році.

Голландські мовники NPO, AVROTROS і NOS вже почали переговори щодо визначення місця, а список міст-претендентів озвучено на офіційному сайті конкурсу.

Зокрема, Євробачення-2020 може відбутися в одному з наступних пунктів: Амстердам, Роттердам, Гаага, Арнем і Маастрихт. Зацікавлені міста отримали критерії, які необхідні для заходу. Також інтерес до Євробачення проявили Бреда, Ден Бош, Ден Хаг, Леуварден, Утрехт.

Регіони протягом чотирьох тижнів мають скласти "книги заявок", які буде представлено в першій половині липня. Офіційно "господара" конкурсу назвуть у другій половині липня / в серпні після оцінки Європейською мовною спілкою (ЄМС). Серед критеріїв оцінювання – місце, місткість, технічні засоби, житло, інфраструктура і доступність.

Дункан Лоуренс - переможець Євробачення-2019 Фото: instagram / itsduncanlaurence

Також озвучено ймовірні дати проведення Євробачення. Зокрема, вони пов'язані з проведенням спортивних заходів: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок Німеччини з футболу, Формула 1.

Перший півфінал – 28 квітня, другий півфінал – 30 квітня і фінал – 2 травня;

Перший півфінал – 5 травня, другий півфінал – 7 травня і фінал – 9 травня;

Перший півфінал – 12 травня, другий півфінал – 14 травня і фінал – 16 травня;

Перший півфінал – 19 травня, другий півфінал – 21 травня і фінал – 23 травня;

Перший півфінал – 26 травня, другий півфінал – 28 травня і фінал – 30 травня.

Дункан Лоуренс Фото: instagram / eurovision

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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