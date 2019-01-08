Євробачення-2019: з'явилися нові подробиці про конкурс

Стало відомо, як виглядає офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019, який пройде із 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль).

Дизайн логотипу був натхненний девізом конкурсу "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream). Фото опублікували на офіційному сайті заходу.

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Він складається із трьох трикутників, які з'єднані разом і формують золоту зірку. Основний колір логотипу — синій, і він використовуватиметься у більшості випадків.

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Крім основного значка, розроблені також дві альтернативні версії. Усі логотипи будуть використовуватися різними способами, аж до двох півфіналів і Гранд-фіналу, у тому числі показ по всьому місту.

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Також організатори конкурсу показали, як виглядатиме головна сцена конкурсу.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, український гурт KAZKA, автор хітів "Плакала", "Свята" знову побореться за право представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення-2019.