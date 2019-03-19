Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 показали перші фото головної сцени в Тель-Авіві.
Відповідні знімки розміщено в офіційному Instagram-акаунті Eurovision Song Contest, та всього за пару годин вони набрали понад 16 тисяч відміток "подобається".
Євробачення-2019
Eurovision Song Contest
Розробкою й оформленням сценічного майданчика займався німець Флоріан Відер (Florian Wieder).
Причому над дизайном сцени пісенного конкурсу він працює вже п'ятий рік. Відер відомий своїми творіннями для десятків популярних конкурсів і шоу по всьому світу. Судячи з опублікованих кадрів, майданчик для виступів буде яскравим і блискучим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пісенний конкурс Євробачення-2019 буде проходити в місті Тель-Авів, Ізраїль у травні.
Організатори престижного змагання оприлюднили повний список країн-учасниць, а також розповіли деякі подробиці про конкурс.
"Євробачення" в Ізраїлі пройде під гаслом "Дозволь собі мріяти!" ("Dare to Dream").
Також стало відомо, як будуть виглядати офіційний логотип і сцена міжнародного пісенного конкурсу.
Ведучими заходу будуть популярні ізраїльські знаменитості: Бар Рафаелі, Ерез Таль, Асси Азар і Люсі Аюб.
Україна в цьому році не братиме участі в Євробаченні після скандалу з підсумками Національного відбору, в якому перемогла MARUV.
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