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Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени

1.4тЧитати матеріал російською

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 показали перші фото головної сцени в Тель-Авіві.

Відповідні знімки розміщено в офіційному Instagram-акаунті Eurovision Song Contest, та всього за пару годин вони набрали понад 16 тисяч відміток "подобається".

Євробачення-2019

Євробачення-2019

Eurovision Song Contest

Розробкою й оформленням сценічного майданчика займався німець Флоріан Відер (Florian Wieder).

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Причому над дизайном сцени пісенного конкурсу він працює вже п'ятий рік. Відер відомий своїми творіннями для десятків популярних конкурсів і шоу по всьому світу. Судячи з опублікованих кадрів, майданчик для виступів буде яскравим і блискучим.

Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени
Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени
Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени
Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени
Євробачення-2019: в мережу злили фото головної сцени

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Євробачення-2019
Місце
ІзраїльТель Авів
Теги
Євробаченняфотографиишоу-бизнес
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