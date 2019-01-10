''Євробачення-2019'': названі всі учасники українського Нацвідбору

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2019", який пройде в Ізраїлі.
За право представляти країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомили на сайті телеканалу СТБ.
Цього року у Нацвідборі на "Євробачення" візьмуть участь як нові особистості в українському шоу-бізнесі, так і добре відомі глядачеві виконавці. Наприклад, на сцені відбору виступлять популярний гурт KAZKA, співачка TAYANNA, яка втретє боротиметься за право поїхати на конкурс та інші зірки.
Повний список учасників виглядає так:
Braii
Freedom jazz
KAZKA
YUKO
The Hypnotunez
LAUD
TAYANNA
Brunettes Shoot Blondes
VERA KEKELIA
ЦеШо
Ivan NAVI
ANNA MARIA
BAHROMA
LETAY
КiRA MAZUR
KHAYAT
"Національний відбір знову тішить складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому у минулому році на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не опустили руки. Особливо цінним є те, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі", — зазначив музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення" в Україні Руслан Квінта.
Зазначимо, за правилами, 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.
Також нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору-2019 відбудуться 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" пройде з 14 по 18 травня у Тель-Авіві (Ізраїль).
Організатори престижного змагання вже оприлюднили повний список країн-учасниць, а також розповіли деякі подробиці про конкурс.
"Євробачення" в Ізраїлі пройде під гаслом "Дозволь собі мріяти!" ("Dare to Dream").
Нещодавно стало відомо, як виглядатимуть офіційний логотип і сцена міжнародного пісенного конкурсу.
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