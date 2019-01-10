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''Євробачення-2019'': названі всі учасники українського Нацвідбору

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В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2019", який пройде в Ізраїлі.

За право представляти країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомили на сайті телеканалу СТБ.

Цього року у Нацвідборі на "Євробачення" візьмуть участь як нові особистості в українському шоу-бізнесі, так і добре відомі глядачеві виконавці. Наприклад, на сцені відбору виступлять популярний гурт KAZKA, співачка TAYANNA, яка втретє боротиметься за право поїхати на конкурс та інші зірки.

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Повний список учасників виглядає так:

  1. Braii

  2. Freedom jazz

  3. KAZKA

  4. YUKO

  5. The Hypnotunez

  6. LAUD

  7. TAYANNA

  8. Brunettes Shoot Blondes

  9. VERA KEKELIA

  10. ЦеШо

  11. Ivan NAVI

  12. ANNA MARIA

  13. BAHROMA

  14. LETAY

  15. КiRA MAZUR

  16. KHAYAT

"Національний відбір знову тішить складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому у минулому році на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не опустили руки. Особливо цінним є те, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі", — зазначив музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення" в Україні Руслан Квінта.

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Зазначимо, за правилами, 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.

Також нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору-2019 відбудуться 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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Тема
Євробачення-2019
Особи
TAYANNAKAZKA
Тег
Євробачення
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