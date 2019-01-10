''Євробачення-2019'': названі всі учасники українського Нацвідбору

В Україні вперше оголосили імена всіх учасників Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2019", який пройде в Ізраїлі.

За право представляти країну на престижному конкурсі боротимуться 16 виконавців, повідомили на сайті телеканалу СТБ.

Цього року у Нацвідборі на "Євробачення" візьмуть участь як нові особистості в українському шоу-бізнесі, так і добре відомі глядачеві виконавці. Наприклад, на сцені відбору виступлять популярний гурт KAZKA, співачка TAYANNA, яка втретє боротиметься за право поїхати на конкурс та інші зірки.

Повний список учасників виглядає так:

Braii Freedom jazz KAZKA YUKO The Hypnotunez LAUD TAYANNA Brunettes Shoot Blondes VERA KEKELIA ЦеШо Ivan NAVI ANNA MARIA BAHROMA LETAY КiRA MAZUR KHAYAT

"Національний відбір знову тішить складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому у минулому році на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не опустили руки. Особливо цінним є те, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі", — зазначив музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення" в Україні Руслан Квінта.

Зазначимо, за правилами, 22 січня відбудеться традиційне жеребкування, яке визначить порядок виступів конкурсантів у півфіналах.

Також нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору-2019 відбудуться 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал) одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

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