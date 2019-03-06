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Євробачення-2019: БДСМ-гурт із місця MARUV посунув новий учасник

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Поп-співачка Tamta, представниця Кіпру на Євробаченні-2019 несподівано зайняла 4 місце в рейтингах букмекерських прогнозів. Так, БДСМ-гурт Hatari (Ісландія), який прийшов у рейтингу на зміну українській виконавиці MARUV, втратив свою позицію.

Нині Hatari займає 5 місце, а шанси співачки Tamta, яка представить Кіпр із піснею Replay, ростуть (пісню слухайте нижче).

Tamta

Tamta

Фото: facebook.com

Ролик виконавиці був заявлений сьогодні, 6 березня. Кліп до пісні опублікували на YouTube всього 16 годин тому, водночас на момент написання новини він встиг зібрати понад 300 тис. переглядів.

Високі шанси на перемогу виявилися спірною темою, деякі користувачі відеохостингу назвали трек "типовим", "несвіжим" і "занадто простим".

Лідирує в рейтингу букмекерів як і раніше Росія та її представник Сергій Лазарєв. Першу трійку на сьогодні також поділяють Швеція та Італія.

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Нагадаємо: перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Крім того, Україна може пропустити і Євробачення-2020, детальніше про це читайте за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особа
MARUV
Теги
Євробаченнявидео
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