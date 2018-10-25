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''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

8.7тЧитати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва захопила шанувальників пікантними фото, де акцентує увагу на своїй апетитній фігурі.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила серію знімків, на яких позує напівоголеною.

Так, фоловери Даші активно відреагували на спокусливі зображення і залишили під ними багато коментарів із компліментами, назвавши артистку "еталоном сексуальності і жіночності".

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"Дівчина на мільярд!" - додали захоплені фанати.

''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка, актриса і модель Playboy Даша Астаф'єва підкорила фанатів, показавши їм еротичне відео.

Особа
Даша Астаф'єва
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