''Еталон сексуальності'': Астаф'єва захопила мережу еротичними фото

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва захопила шанувальників пікантними фото, де акцентує увагу на своїй апетитній фігурі.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила серію знімків, на яких позує напівоголеною.

Так, фоловери Даші активно відреагували на спокусливі зображення і залишили під ними багато коментарів із компліментами, назвавши артистку "еталоном сексуальності і жіночності".

"Дівчина на мільярд!" - додали захоплені фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка, актриса і модель Playboy Даша Астаф'єва підкорила фанатів, показавши їм еротичне відео.