Епатажна американська співачка оголилася в прямому ефірі

Австро-американська хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія роздяглася у прямому ефірі.

Показати шанувальникам своє оголене тіло співачка вирішила, роздягнувшись у ванні під час ефіру в соціальній мережі Instagram.

Іггі Азалія Instagram @thenewclassic

Всі інтимні місця артистка не відкрила для фанатів. Азалія прикрила рукою пікантні місця. Однак і з цим відео виглядає досить сміливо.

Шанувальники засипали Іггі компліментами, високо оцінивши форми зірки. Також багато фанів подякували виконавицю за її творчість, повідомивши, що постійно чекають від неї нових музичних експериментів.

До слова, раніше Азалія відзначилася подібною екстравагантною витівкою. Вона викладала в мережу пікантний чорно-білий знімок в сітчастій сукні, під якою не було білизни.

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