Елвісу — 84? У світі знову говорять про інсценовану смерть ''короля''

Із дня смерті американського співака і актора Елвіса Преслі, одного з найпопулярніших і найуспішніших артистів 20 століття, пройшло більше 40 років. Однак дискусії на тему того, що смерть культової особистості була інсценована — не вщухають досі.

8 січня "королю рок-н-ролу" могло б виповнитися 84 роки. У день народження музиканта світові ЗМІ, форуми та соцмережі вже традиційно рясніють домислами фанатів і нібито неспростовними доказами того, що Елвіс живий. OBOZREVATEL згадав найпопулярніші версії і "факти", якими ось уже стільки років жонглюють у мережі.

Смерть. Офіційна версія

6 серпня 1977 року Елвіс Преслі був знайдений мертвим у його будинку в Джорджії, на той момент артисту було 42. Судмедексперт, лікар Джері Франциско зробив висновок, що "король" помер через нерегулярне серцебиття. Цей стан можна діагностувати, коли людина ще жива. Що ж стосується музиканта, медик припускав, що його серце могло зупинитися через велику дозу прийнятих ліків. Наскільки відомо, незадовго до смерті Преслі відвідував стоматолога.

Відтоді навколо смерті музиканта виникло безліч чуток і розмов про інсценовану смерть та втечу в іншу країну, що в принципі не дивно, з огляду на колосальну популярність і масштаби артиста.

"Таємничий" запис через 4 роки після смерті

Декілька років тому в мережі сплив "таємничий" запис — так прозвали його ЗМІ, які стверджували, що зроблений він був у 1981 році, тобто через 4 роки після смерті Преслі. На ньому голос чоловіка нібито має майже 100-відсоткову схожість із голосом "короля". Стверджували це не тільки фани, а й наведені пресою експерти.

Запис, який моментально поширився світом, ніби отримав письменник Гейл Брювер-Джорджіо. На ньому передбачуваний Елвіс обговорює своє "нове життя", а також методи, які допомогли йому втекти, голос розповідає про відпущену бороду та інше. Пізніше навіть говорили про те, що плівка була передана експертові в галузі звукозапису і той підтвердив, що голос і манера мови на ній повністю ідентичні з даними Преслі.

Але якщо навіть припустити, що Евіс дійсно інсценував власну смерть і втік від камер і свого образу, навіщо йому розповідати про це через 4 роки?

"Помилка" на надгробку музиканта

Із року в рік любителі теорій змови наполегливо шукали нові зачіпки і докази "другого життя" Елвіса. Так, незабаром після похорону музиканта шанувальники повернулися до теми правильного написання його другого імені, яке і за життя "короля" не раз ставало причиною суперечок.

Річ у тому, що в державному свідоцтві про народження Елвіс був записаний як Елвіс Арон Преслі. Друге ім'я Арон нібито було обране на честь товариша і колеги родини Преслі Аарона Кеннеді. Водночас, за однією із версій, батьки майбутньої знаменитості навмисно написали його ім'я із однією "А", щоб провести паралель із ім'ям брата-близнюка — Джессі Гарона, який народився на 35 хвилин раніше Елвіса, але вже мертвим.

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Ім'я Арон за часів кар'єри музиканта вказувалося у більшості офіційних документів, у тому числі в атестаті про закінчення середньої школи, контракті з компанією RCA, у свідоцтві про шлюб та інших. У 1966 році Преслі висловив бажання надалі використовувати традиційніший біблійний переклад, Аарон, особливо в юридичних документах. Таким, за словами музиканта, було бажання його батька. Ім'я Елвіс Аарон Преслі пізніше було зазначене і на надгробку легенди, на чому нібито теж наполіг батько.

Очевидно, так і не розібравшись у ситуації, деякі шанувальники заявили, що в імені музиканта допущена помилка. ЗМІ одразу ж почали публікувати фотографії надгробної плити і копії свідоцтва про народження, вказуючи на різну кількість літер "А". У цьому навіть побачили знак: хтось стверджував, що родина Преслі навмисно пішла на такий обман, щоб не ховати "живого сина", хтось же вирішив, що таким чином відданим фанам натякнули, що їхній кумир як і раніше живий.

82-річний "Елвіс" побував у маєтку Грейсленд на дні пам'яті себе

Фото: facebook.com

За минулі понад 40 років після смерті музиканта пошуки доказів його нового життя перетворилися у справжній рух. У тому ж Facebook з'явилися сторінки і спільноти з назвами на кшталт Evidence Elvis Presley is Alive ("Докази того, що Елвіс Преслі живий") та іншими. У них спритні користувачі наввипередки публікують нові "сенсаційні факти" про Елвіса, який "втік у Південну Америку".

Фото: facebook.com

Декілька років тому в мережі поширилася фотографія невідомого чоловіка, якого папараці помітили серед шанувальників "короля" у його маєтку Грейсленд у штаті Мемфіс — щорічно сотні людей збираються там, щоб вшанувати пам'ять артиста.

Цікаво, що обличчя чоловіка, якого згодом назвали самим же Елвісом, складно розглянути на фото, оскільки приховують його окуляри і пишна борода (о, Боже! Та це ж збігається із даними на "таємничому записі"). Також фанати почали стверджувати, що його зріст і навіть форма черепа ідентичні з даними співака, який, до того ж, навмисно набрав вагу, щоб залишатися невпізнанним.

Чому раптом Елвіс вирішив інсценувати свою смерть

Мільйони фанатів у всьому світі категорично відмовляються вірити в ці або інші легенди (насправді їх десятки). Водночас із року в рік їм також протистоять армії фантазерів, які навіть неодноразово робили спроби зламати гробницю Преслі, щоб переконатися у його смерті.

Найпопулярнішою версією, яка пояснює, навіщо "королю" знадобилося розігрувати свою смерть, є припущення, що артист втомився від популярності і почав шукати можливості втекти від обридлих йому образу, фанатів і сцени. Подейкують, як уже зазначалося вище, що осів музикант у Південній Америці.