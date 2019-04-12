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Елтон Джон опинився в інвалідному візку: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

Британський співак Елтон Джон опинився в інвалідному візку.

Згідно з останнім постом 72-річного артиста в Instagram, можливості пересуватися самостійно його позбавила травма ноги.

На особистій сторінці в соцмережі співак опублікував знімок, на якому зображений в інвалідному кріслі. Водночас у геолокації Джон вказав, що перебуває у галереї Уффіці (Італія).

"Навіть вивихнута щиколотка не могла втримати мене від відвідування одного з найкрасивіших музеїв світу", — прокоментував свій пост співак.

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Пост артиста зібрав понад 130 тис. лайків. Як саме травмувався музикант — невідомо. У коментарях фоловери побажали Елтону Джону швидше одужати і твердо стати на ноги.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 12 треків канадського репера Дрейка в 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Так музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

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Особа
Елтон Джон
Теги
соцмережіInstagram
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