Екс-зірка ''Дому-2'' потрапив у реанімацію після пластичної операції

Російська зірка та колишній учасник шоу "Дом-2" Єгор Холявін опинився у реанімації. Туди 31-річний чоловік потрапив через проблеми, які виникли після чергової пластичної операції.

Про це сам потерпілий розповів в інтерв'ю виданню "Стархіт".

Холявін запам'ятався багатьом веселим товстуном із шоу "Дом-2". Однак зараз він виглядає зовсім інакше, хлопця навіть встигли прозвати "Російським Кеном" через його схожість із лялькою.

Екс-учасник "Дому-2" переніс більше 20 операцій, остання із яких завершилася невдало. Після чергових маніпуляцій із обличчям почалися серйозні ускладнення, що призвело до внутрішньої кровотечі.

"Мені дуже погано і важко говорити, поки перебуваю у реанімації. У мене почалися ускладнення після пластичної операції на обличчі. Лікарі поки не можуть поставити точний діагноз. Знаю, що їм довелося викачувати з мене кров. Схоже, постраждали внутрішні органи", — розповів Холявін.

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