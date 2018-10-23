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Екс-зірка ''Дому-2'' потрапив у реанімацію після пластичної операції

8.9тЧитати матеріал російською

Російська зірка та колишній учасник шоу "Дом-2" Єгор Холявін опинився у реанімації. Туди 31-річний чоловік потрапив через проблеми, які виникли після чергової пластичної операції.

Про це сам потерпілий розповів в інтерв'ю виданню "Стархіт".

Холявін запам'ятався багатьом веселим товстуном із шоу "Дом-2". Однак зараз він виглядає зовсім інакше, хлопця навіть встигли прозвати "Російським Кеном" через його схожість із лялькою.

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Екс-зірка ''Дому-2'' потрапив у реанімацію після пластичної операції

Екс-учасник "Дому-2" переніс більше 20 операцій, остання із яких завершилася невдало. Після чергових маніпуляцій із обличчям почалися серйозні ускладнення, що призвело до внутрішньої кровотечі.

"Мені дуже погано і важко говорити, поки перебуваю у реанімації. У мене почалися ускладнення після пластичної операції на обличчі. Лікарі поки не можуть поставити точний діагноз. Знаю, що їм довелося викачувати з мене кров. Схоже, постраждали внутрішні органи", — розповів Холявін.

Екс-зірка ''Дому-2'' потрапив у реанімацію після пластичної операції

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, екс-учасниця телешоу "Дом-2" Вікторія Боня визнала, що її стосунки із олігархом П'єром Андюраном були фіктивними.

Місце
Росія
Об'єкти
пластична хірургіяДом-2
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